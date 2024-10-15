تمديد التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول الخليج 30 يوماً

المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي: تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ الإصدار، مع السماح بالإقامة لمدة 30 يومًا من تاريخ الدخول، ويمكن تمديد هذه التأشيرة لمدة 30 يومًا إضافية.