تمديد التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول الخليج 30 يوماً
أعلنت حكومة الإمارات الرقمية يوم الاثنين أن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم أصبح بإمكانهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الإمارات مدتها 30 يوماً ويمكن تمديدها لمدة 30 يوماً إضافية.
وفي وقت سابق، لم يكن يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتمديد تأشيراتهم داخل الإمارات العربية المتحدة، وكان عليهم مغادرة البلاد والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول جديدة إذا لزم الأمر.
وتعتبر التأشيرة الإلكترونية شرطًا أساسياً لدخول المقيمين في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر إلى الإمارات العربية المتحدة. ويمكن معالجة الطلب عبر الإنترنت من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أو من خلال القنوات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
ومع ذلك، يجب على المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة مراعاة الشروط التالية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة الإلكترونية:
إشعار الموافقة: سيتم إرسال التأشيرات الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل بمجرد الموافقة على الطلب
السفر مع الكفيل: لن تتم الموافقة على طلبات المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي والمرافقين (أفراد العائلة) المسافرين مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إذا لم يكن الكفيل مسافرًا معهم
صلاحية تصريح الدخول:
المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي: تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ الإصدار، مع السماح بالإقامة لمدة 30 يومًا من تاريخ الدخول، ويمكن تمديد هذه التأشيرة لمدة 30 يومًا إضافية.
مرافقو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي: صلاحية تأشيرة الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتسمح بالإقامة 60 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن تمديد هذه التأشيرة لمدة 60 يوماً إضافية.
شروط رفض الدخول:
في حالة انتهاء صلاحية تأشيرة مقيم دول مجلس التعاون الخليجي أو إلغائها عند الوصول، سيتم رفض الدخول.
إذا تبين أن مهنة المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرت بعد صدور إذن دخوله، فلن يتم السماح لحامل إذن الدخول بالدخول
صلاحية الإقامة: يجب أن تكون الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي صالحة لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ الوصول.
صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول.
كيفية التقديم
لتقديم طلب الحصول على إذن الدخول، يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (https://smart.gdrfad.gov.ae)، ويجب على المتقدمين التسجيل كمستخدمين واختيار الخدمة المناسبة واستكمال الطلب.
يجب على الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة لدخول البلاد، بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة أو مستخرج إلكتروني يتضمن مهنتهم وصلاحية إقامتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء. بعد ملء الطلب، يجب على المتقدمين دفع رسوم قدرها 250 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. بمجرد الموافقة، سيتم إرسال التأشيرة إلى البريد الإلكتروني للمتقدم.