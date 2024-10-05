تغيير الوظيفة في دبي وتعليق تأشيرات أفراد العائلة
عند تغيير الوظائف في دبي على تأشيرة برعاية الشركة، غالباً ما تكون عملية الإصدار سهلة - حيث لا يتعين على مقدم الطلب الفعلي القيام بالكثير من أجل العملية بنفسه.
ومع ذلك، إذا كان الشخص يكفل أفراد عائلته، فإنه غالباً ما ينفق مبلغاً كبيراً من المال ويقضي الكثير من الوقت لضمان بقاء الأسرة بأكملها في المدينة معاً. في مثل هذه الحالات، قد يبدو إلغاء وإعادة إصدار تأشيرات أفراد العائلة مهمة شاقة.
إليك الأخبار السارة، إذا كنت تقوم بتغيير وظيفتك وكانت تأشيرات أفراد عائلتك صالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فلن تضطر إلى إلغاء تأشيراتهم وإعادة إصدارها. كل ما عليك فعله هو تعليق تأشيراتهم قبل إلغاء تأشيرتك.
فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته لتعليق تأشيرات عائلتك:
المستندات المطلوبة
فيما يلي جميع المستندات التي ستحتاجها لتتمكن من تعليق تأشيرات عائلتك:
الهوية الإماراتية الأصلية للكفيل
صورة جواز سفر الكفيل
نسخة من تأشيرة مقدم الطلب
نسخة من جواز سفر المعالين
خطاب عرض من الشركة الجديدة – الراتب والمهنة
رقم IBAN للحساب البنكي للكفيل
نموذج الإلغاء
متطلبات
وفيما يلي بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء العملية:
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتفاظ 60 يوماً من تاريخ الاحتفاظ
يجب أن تكون تأشيرات المعالين صالحة لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل
ومن المستحسن أيضًا أن يكون أفراد الأسرة متواجدين داخل البلاد عندما يتم تعليق تأشيراتهم.
الرسوم
وبالإضافة إلى الرسوم، يجب تقديم وديعة أيضاً. ووفقًا لممثل خدمة عملاء آمر، تبلغ رسوم الإيداع 300 درهم إماراتي للشخص المعال الواحد مع 100 درهم إضافية لكل شخص معال إضافي.
وسيتعين إيداع مبلغ إجمالي قدره 5000 درهم (لما يصل إلى 5 من المعالين) طوال مدة تعليق التأشيرات.