تغيير الوظيفة في دبي وتعليق تأشيرات أفراد العائلة

ومع ذلك، إذا كان الشخص يكفل أفراد عائلته، فإنه غالباً ما ينفق مبلغاً كبيراً من المال ويقضي الكثير من الوقت لضمان بقاء الأسرة بأكملها في المدينة معاً. في مثل هذه الحالات، قد يبدو إلغاء وإعادة إصدار تأشيرات أفراد العائلة مهمة شاقة.