تصريح الخروج من الإمارات في 7 خطوات بسيطة
يتجاوز بعض زوار دولة الإمارات مدة إقامتهم عن غير قصد- ويتعرضون لغرامة قدرها 50 درهماً يومياً بالإضافة إلى عدد كبير من العقوبات الأخرى.
إذا كنت قد أقمت في الإمارات بعد الوقت المسموح به لك، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليك من خلال دفع الغرامة التي تكبدتها - فستحتاج أيضاً إلى إذن خروج أو تصريح لمغادرة البلاد.
يعد التقديم للحصول عليه أمراً سهلاً نسبياً ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الموضوع:
المستندات المطلوبة
صورة شخصية
صورة جواز السفر
تأشيرة الدخول أو تأشيرة الإقامة
مصاريف
رسوم الطلب: 200 درهم
رسوم الخدمة الإلكترونية: 150 درهماً
لا يمكن إجراء هذا الدفع إلا عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان.
التقدم بالطلب
هناك طريقتان لتقديم طلب للحصول على تصريح الخروج. إذا كنت ترغب في التقديم من بقية أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب عليك زيارة أحد مراكز الطباعة.
إليك كيف يمكن للمخالف في دبي التقدم بطلب للحصول على تصريحه:
أولاً، توجه إلى أقرب مركز "آمر" إليك
قم إما بإنشاء اسم مستخدم أو استخدام اسم المستخدم الحالي لتسجيل الدخول إلى موقع الويب.
اختيار الخدمة المطلوبة لدى موظف الاستقبال
تقديم المستندات المطلوبة لموظف الخدمة
التحقق من الوثيقة
دفع الرسوم المستحقة مقابل الخدمة
تقديم الطلب