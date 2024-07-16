تصريح الخروج من الإمارات في 7 خطوات بسيطة

يتجاوز بعض زوار دولة الإمارات مدة إقامتهم عن غير قصد- ويتعرضون لغرامة قدرها 50 درهماً يومياً بالإضافة إلى عدد كبير من العقوبات الأخرى.

إذا كنت قد أقمت في الإمارات بعد الوقت المسموح به لك، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليك من خلال دفع الغرامة التي تكبدتها - فستحتاج أيضاً إلى إذن خروج أو تصريح لمغادرة البلاد.

يعد التقديم للحصول عليه أمراً سهلاً نسبياً ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الموضوع: