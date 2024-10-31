تسوية أوضاع أسرة باكستانية تجاوزت غراماتها 300 ألف درهم
كانت أسرة مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفل لم يحصل قط على وثائق قانونية في الإمارات، من بين أولئك الذين قاموا بتسوية أوضاعهم خلال فترة العفو التي استمرت شهرين في الإمارات. وعلى الرغم من مواجهة غرامات تزيد عن 300 ألف درهم، إلا أن هذه الأسرة كانت عازمة على تصحيح الأمور واستغلت العفو.
واجهت الأسرة الباكستانية مشكلة عندما تم رفع دعوى ضد الأب. وقال: "كنت أدير عملاً تجارياً وكانت لدي بعض الالتزامات المالية التي لم أتمكن من الوفاء بها. واستمرت المشكلة لعدة سنوات. وخلال هذه الفترة، لم أتمكن من الحصول على وظيفة أو ممارسة عمل آخر. وقد أدى هذا إلى إقامتنا لفترة أطول من المسموح بها".
وأضاف:"لدى الأسرة ثلاثة أبناء، أصغرهم يبلغ من العمر ثماني سنوات، ولم يكن لديه أي وثائق في الإمارات العربية المتحدة. "على مدار ثماني سنوات من حياته، لم يحصل على تأشيرة قط، وتراكمت علينا غرامات تجاوزت 200 ألف درهم عليه".
وقد تجاوز أطفالهم الأكبر سناً مدة إقامتهم في الإمارات أربع سنوات. ويقول "نوشاد حسين"، الذي يدير مركز طباعة معتمد في الإمارات العربية المتحدة: "عندما اتصلوا بنا، وجدنا أنه بما أن الأب لديه قضية ضده، فلا يمكنه رعاية زوجته أو أطفاله. وتمكنت الزوجة من العثور على عمل ثم رعاية الأطفال. لقد غير ذلك حياتهم".
مفيد للغاية
وبحسب نوشاد، فإن خطة العفو لهذا العام حظيت بشعبية كبيرة، حيث استفاد منها آلاف الأشخاص من مركز الطباعة الخاص به وحده. وقال: "يمكن للأشخاص إما تسوية وضعهم أو المغادرة دون عقوبات أو حظر. والأشخاص الوحيدون الذين لم يتمكنوا من الاستفادة منها هم أولئك الذين رفعت ضدهم قضايا".
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن عفو لمدة شهرين في الأول من سبتمبر/أيلول، مما أعطى الأمل لآلاف الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد. يمكنهم الآن اختيار المغادرة دون أي عقوبات أو تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرة إقامة إذا تم توظيفهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ إنه لن يكون هناك تمديد للبرنامج. وأضاف المتحدث باسم الهيئة أيضًا أنه سيتم تشديد الإجراءات، وسيتم ترحيل المخالفين ويمكن إضافتهم إلى قائمة حظر الدخول. كما جعل تعديل قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة تشغيل العمال دون تصريح مناسب جريمة يمكن أن تجتذب غرامات تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم.
قصص مؤثرة
وقال العاملون الاجتماعيون الذين يساعدون طالبي العفو إنهم واجهوا بعض الحالات الفريدة والمؤثرة.
وقال أحد المغتربين الهنود، صابر، "اتصل بي زوجان. ولدت الزوجة ونشأت في الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تحصل على تأشيرة قط. ومع ذلك، كان لديها جواز سفر ساري المفعول وجوازان آخران منتهيا الصلاحية. أرادت الأسرة تسوية وضع السيدة، وأرشدناهم إلى خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير".
وقال إن رجلاً مسلماً آخر اقترب منهم لتسوية مستحقات زوجته المتوفاة. وأضاف: "كانت زوجة الرجل قد تجاوزت مدة إقامتها في الإمارات لمدة عام تقريباً، وخلال هذه الفترة توفيت. كان قلقاً من أن تعتبر غرامات تجاوز مدة الإقامة ديوناً باسمها، وعلمته ديانته سداد المستحقات غير المدفوعة. أوضحنا له أنه لو كانت على قيد الحياة، لكان من الممكن التنازل عن غراماتها الآن. غادر والدموع في عينيه".