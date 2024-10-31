تسوية أوضاع أسرة باكستانية تجاوزت غراماتها 300 ألف درهم

كانت أسرة مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفل لم يحصل قط على وثائق قانونية في الإمارات، من بين أولئك الذين قاموا بتسوية أوضاعهم خلال فترة العفو التي استمرت شهرين في الإمارات. وعلى الرغم من مواجهة غرامات تزيد عن 300 ألف درهم، إلا أن هذه الأسرة كانت عازمة على تصحيح الأمور واستغلت العفو.