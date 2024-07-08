تزايد شراء العقارات بدبي من قبل حاملي الإقامة الذهبية

وفي عام 2023، تم منح التأشيرات الذهبية لـ 158 ألف شخص في دبي وحدها، مما يمنح حاملي الإقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات مزايا حصرية متعددة مثل إعادة دخول الدولة دون قيود حتى عند إقامتهم خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر وعدم الحاجة إلى كفيل وعدم وجود حد أقصى لعدد العاملين المساعدين المسموح بتوظيفهم، وغيرها من المزايا.