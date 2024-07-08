تزايد شراء العقارات بدبي من قبل حاملي الإقامة الذهبية
في دولة الإمارات، يقوم رجال الأعمال من حاملي التأشيرة الذهبية بشراء العقارات في دبي بشكل متزايد بسبب ارتفاع أسعار الإيجار لأنهم يعتزمون البقاء في الإمارة لفترة أطول، مما يضمن حصولهم على عائد أعلى على الاستثمار من خلال شراء العقارات بسعر أقل.
وتُمنح تأشيرة الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين والمهنيين من مختلف الفئات مثل الأطباء والمهندسين في مختلف المجالات وحاملي شهادات الدكتوراه والطلاب المتفوقين والعلماء وغيرهم.
وفي عام 2023، تم منح التأشيرات الذهبية لـ 158 ألف شخص في دبي وحدها، مما يمنح حاملي الإقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات مزايا حصرية متعددة مثل إعادة دخول الدولة دون قيود حتى عند إقامتهم خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر وعدم الحاجة إلى كفيل وعدم وجود حد أقصى لعدد العاملين المساعدين المسموح بتوظيفهم، وغيرها من المزايا.
وقال "مايكل جيلبكي"، الرئيس التنفيذي لشركة جلام العقارية (Glam Properties)، إن أغلب حاملي التأشيرة الذهبية البالغ عددهم 158 ألفاً هم من مالكي عقارات في الإمارة أو قد استثمروا في العقارات المحلية.
وأضاف: "تُعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى التغييرات الأخيرة في السياسات التي سهّلت التأهل للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال الاستثمار العقاري، بما في ذلك إلغاء شرط الدفعة الأولى ذات الحد الأدنى الذي يعادل مليون درهم".
وتابع : "بالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات المرتفعة على الاستثمار، مع ارتفاع عائدات الإيجار، وارتفاع أسعار العقارات، قد اجتذبت المستثمرين، كما أن الاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الاستراتيجي يزيد من جاذبيتها".
وأشار إلى أن سوق العقارات في دبي شهد معاملات قياسية هذا العام، مدفوعاً بالطلب من حاملي التأشيرة الذهبية والمستثمرين الأجانب والمقيمين الذين يرغبون في التغلب على ارتفاع أسعار الإيجار.
ولفت جيلبكي إلى أن "هناك تحول ملحوظاً نحو سوق المستخدم النهائي، حيث يخطط المستثمرون للإقامة طويلة الأجل. ويتزايد الطلب على العقارات الراقية، كما يشهد قطاع العقارات خارج الخطة نمواً مستمراً".
وقال "أنمول دي شروف"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إلتون، إن دبي شهدت زيادة كبيرة في شراء العقارات من قبل حاملي التأشيرة الذهبية المهنيين، حيث منحتهم ثقة كبيرة بشأن آفاقهم طويلة المدى في البلاد.
وأكد شروف أن "الكثير من المصرفيين والأطباء والفنانين الذين حصلوا على إقامة لمدة عشر سنوات اشتروا عقارات في دبي لأنه يمكنهم التخطيط على المدى الطويل، كما أن فرص الاستثمار جذابة لأن العائد على الاستثمارات جيد وأسعار العقارات لكل قدم مربع معقولة للغاية. لذا فإن هناك العديد من العوامل التي جعلت الاستثمار في سوق العقارات جذاباً للمهنيين الذين يمتلكون التأشيرة الذهبية".
وأشار أيضاً إلى أن "عدم الاعتماد على أي شخص أو جهة للحصول على تأشيرات الدخول يعد أيضاً بمثابة تعزيز كبير للثقة بين المقيمين والمستثمرين".
وقال "أكشاي ناجديف"، رئيس الأعمال في شركة فورمن فيفدوم (Foremen Fiefdom)، إن المهنيين الحاصلين على تأشيرات ذهبية يشترون عقارات أكثر بكثير الآن مقارنة بالماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التغيير الأخير في سياسة دبي، والذي ألغى شرط الدفعة الأولى بقيمة مليون درهم للحصول على تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات، مما عزز الاهتمام بالعقارات التي تبلغ قيمتها 2 مليون درهم وما فوق.
وأضاف: "لقد لعبت سياسات التأشيرات الأكثر سهولة وجاذبية في دبي دوراً مهماً، إلى جانب قيام المطورين بتقديم حوافز خاصة تستهدف حاملي التأشيرات على وجه التحديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصاد دبي المستقر والمزايا الضريبية وجودة الحياة العالية تجعلها وجهة استثمارية جذابة. كما يحبذ المشترون المرونة المرتبطة بالاستثمار في العقارات خارج الخطة".
وقال ناجديف: "بشكل عام، أدى الجمع بين سياسات التأشيرة المواتية والاستقرار الاقتصادي والحوافز المستهدفة إلى خلق سوق عقاري مزدهر لحاملي التأشيرة الذهبية في دبي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في شراء العقارات مقارنة بالعام السابق".
مواقع شراء العقارات
وأضاف ناجديف أن المهنيين الحاصلين على تأشيرات ذهبية في دبي يختارون بشكل متزايد وحدات أكبر حجماً وذات قيمة عالية، بالإضافة إلى العقارات التي توفر عوائد إيجارية عالية.
وأضاف أن "مطوري العقارات يستجيبون لهذا الطلب من خلال توسيع مساحات الشقق والوحدات السكنية الأخرى لجذب هؤلاء المستثمرين. ويظهر المشهد الحالي للسوق طلباً مرتفعاً على الفلل الفاخرة بين أولئك الذين يبحثون عن خيارات معيشة واسعة وراقية. وتحظى المواقع الرئيسية مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا بشعبية كبيرة بسبب أنماط الحياة الفاخرة والنابضة بالحياة والمعالم الشهيرة."
وأكد ناجديف أن "حاملي التأشيرة الذهبية الذين يرغبون في رعاية وإحضار عائلاتهم يبحثون عن منازل أكبر يمكنها تلبية احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بمثل هذه العقارات. كما أن الشقق الراقية في المناطق الرئيسية مطلوبة أيضاً، وخاصة تلك الموجودة داخل المجتمعات المغلقة التي توفر الأمن ووسائل الراحة المعززة، إلى جانب لمسة من الاستدامة للسلام والهدوء. كما تحظى العقارات القريبة من المناطق التجارية مثل مركز دبي المالي العالمي باهتمام كبير نظراً لموقعها الاستراتيجي".
وأضاف أيضاً أن المهنيين حاملي التأشيرة الذهبية مهتمون أكثر بالعقارات قيد الإنشاء بسبب توفر خطط الدفع المرنة الخاصة بهم.
وفقاً لمايكل جيلبكي من شركة جلام العقارية ، فإن المهنيين الذين يحملون التأشيرات الذهبية في دبي يفضلون العقارات في مناطق النخبة.
وقال: "تعد المجتمعات السكنية المغلقة التي توفر مجموعة من وسائل الراحة من بين المناطق المفضلة. وتشمل المناطق ذات الشعبية دبي مارينا، وجميرا فيليج سيركل، ودبي هيلز، ووسط مدينة دبي، وتلال الإمارات، ونخلة جميرا. وتشتهر هذه المواقع بالمرافق الفاخرة والأبراج الشاهقة والعقارات المميزة المطلة على الشاطئ".
ولفت أنمول دي شروف إلى أن المهنيين يفضلون شراء شقق ومنازل مستقلة مكونة من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم في مواقع بارزة.
وأضاف شروف: "بما أن هؤلاء المهنيون هم من أصحاب الدخل المرتفع فإن المناطق الأكثر تفضيلاً بالنسبة لهم هي المناطق الراقية مثل وسط المدينة، والخليج التجاري، ودبي هيلز. كما أن العديد من الأشخاص الجدد القادمين إلى دبي لا يعلمون الكثير عن المناطق البعيدة وكيفية التنقل بها، لذا فهم يفضلون وسط المدينة والمناطق المجاورة".