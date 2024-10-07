ترحيل المخالفين وتشديد الإجراءات بعد انتهاء مهلة العفو

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات ، اليوم الاثنين، عدم تمديد برنامج العفو عن التأشيرات الذي ينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضافت أنه سيكون هناك عمليات ترحيل وتشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، حيث تبقى ثلاثة أسابيع حتى انتهاء برنامج العفو في الأول من نوفمبر المقبل، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يتواجد فيها المخالفين.

وستستمر هذه الحملات لضبط المخالفين وتنفيذ القرارات بحقهم سواء بالغرامات المالية أو الإبعاد ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مستقبلاً.

وقال اللواء سلطان النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "إن برنامج العفو عن التأشيرات الذي بدأ في الأول من سبتمبر لمدة شهرين هو الفرصة الذهبية والأخيرة للأفراد لتعديل أوضاعهم". وأضاف: "لن يكون هناك أي تهاون، ولن تكون هناك إجراءات قضائية".