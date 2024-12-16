تحذيرللمخالفين: عمليات تفتيش مكثفة بعد انتهاء مهلة العفو

وكان قد تم تمديد برنامج العفو، الذي بدأ في الأول من سبتمبر، حتى 31 ديسمبر 2024، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر 2024. ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة المزيد من الوقت للمقيمين الذين لا يستوفون شروط الإقامة لتسوية وضعياتهم أو العودة إلى بلدانهم الأصلية دون مواجهة أي عقوبات أو غرامات.