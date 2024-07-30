تأشيرة اليابان للمقيمين بالإمارات عبر"VFS Global"

تنطبق هذه الخطوة فقط على المقيمين في دبي ولا يزال يتعين على المقيمين في أبوظبي تقديم الطلب من خلال السفارة.

ويمثل الاستئناف خياراً مريحاً للوافدين المقيمين في دولة الإمارات لتمكنهم من الحصول على تأشيرة عن طريق القيام بالعملية بأكملها عبر الإنترنت بدءاً من تقديم الطلب وحتى الدفع.

وقد حقق إطلاق التأشيرة الإلكترونية نجاحاً فورياً بين المقيمين، مما جعل اليابان واحدة من أكثر الوجهات الآسيوية المرغوبة. ومع ذلك، تم تعليق المنشأة في 27 أبريل 2024، مما جعل عملية الحصول على التأشيرة شاقة بالنسبة للوافدين الذين خططوا للسفر إلى الدولة الواقعة في شرق آسيا. وللتقدم بطلب للحصول على تأشيرة، كان عليهم إرسال بريد إلكتروني إلى القنصلية في دبي لتحديد موعد.

كما عُرف أن السكان يجدون صعوبة في الحصول على خانات المواعيد بينماكان الإماراتيون لا يزالون قادرين على زيارة البلاد بدون تأشيرة.

عبر هذه الشراكة الجديدة مع "VFS Global"، تبلغ فترة المعالجة 8 أيام عمل من وقت تقديم الطلب وينطبق هذا على الطلبات المكتملة بجميع المستندات المطلوبة.

وتكون التأشيرة الإلكترونية قصيرة الأجل ويسمح التصريح بدخول الأجانب في البلاد لمدة 90 يوماً وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، والأفراد المؤهلون للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية السياحية هم المقيمين في دول عدة وهم البرازيل وكمبوديا وكندا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.