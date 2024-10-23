تأشيرة إلكترونية إندونيسية للمقيمين بالإمارات من 97 دولة
أعلنت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن بعض المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكونون مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أراضيها. وقد عينت الدولة شركة (في أف أس غلوبال) VFS Global لإدارة مرفق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول اي -فوا (e-VoA).
ومن المقرر أن تبدأ منصة (اي -فوا) e-VoA الجديدة للشركة التكنولوجية في النصف الأول من ديسمبر 2024 وستكون متاحة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة القادمين من 97 دولة للحصول على التصريح الإلكتروني.
ويمكن للمسافرين إكمال العملية بأكملها عبر الإنترنت والحصول على تصريح وصول إلكتروني معتمد مسبقاً قبل المغادرة. ويمكن الحصول على التصريح من خلال موقع (في أف أس غلوبال) VFS Global الإلكتروني عن طريق تقديم جميع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم اللازمة عبر الإنترنت قبل السفر.
وتبلغ تكلفة الخدمة 500 ألف روبية إندونيسية (حوالي 120 درهماً إماراتياً اعتباراً من 23 أكتوبر)، مع فرض رسوم خدمة إضافية قدرها 230 ألف روبية إندونيسية (حوالي 50 درهماً إماراتياً اعتباراً من 23 أكتوبر) لشركة (في أف أس غلوبال) VFS Global، وفقاً لما قاله متحدث باسم الشركة لصحيفة خليج تايمز.
وأضافت الشركة أنه "مع إجراء الدفع عبر الإنترنت، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة دخول أكثر سلاسة وسرعة من خلال البوابات الإلكترونية أو مكاتب الهجرة".
"كما أبرمت الشركة شراكة مع طيران الإمارات لجعل خدمة تطبيق اي -فوا (e-VoA) في إندونيسيا 'سلسة' لركاب شركة الطيران. وسيحصل المسافرون الذين يختارون أياً من وجهات إندونيسيا على خيار التقدم بطلب للحصول على الفيزا عند الوصول. وبمجرد النقر على الرابط، سيتم إعادة توجيه العملاء إلى موقع VFS(في أف أس غلوبال) Global على الويب."
"وعلاوة على ذلك، أنشأت شركة (في أف أس غلوبال) VFS Global مكاتب مخصصة في دبي ومومباي وشنغهاي، مع خطط لافتتاح مكتب آخر في أستراليا قريباً."
وسيحصل المسافرون الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إلكتروني على البريد الإلكتروني والدعم المباشر بسبع لغات - الإنجليزية والماندرين واليابانية والكورية والعربية والألمانية والفرنسية.
وقال "زوبين كاركاريا"، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في (في أف أس غلوبال) : "ستعزز خدمة (اي -فوي) e-VoA الرقمية سهلة الاستخدام والآمنة للغاية تجربة طلب التأشيرة بشكل كبير، وبالتالي تسهيل زيادة السياحة إلى البلاد".
"ستضمن المنصة أن تكون جميع المستندات التي يقدمها المتقدمون مكتملة وخالية من الأخطاء. كما توفر تقنية التعرف الضوئي على الحروف، مما يمكّن من ملء تفاصيل المتقدمين تلقائياً، وبالتالي يوفر الوقت والجهد للمتقدمين. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة الجديدة مرفق الحجز الجماعي الذي سيكون مفيداً لتجارة السفر والمؤتمرات."