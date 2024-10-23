تأشيرة إلكترونية إندونيسية للمقيمين بالإمارات من 97 دولة

"كما أبرمت الشركة شراكة مع طيران الإمارات لجعل خدمة تطبيق اي -فوا (e-VoA) في إندونيسيا 'سلسة' لركاب شركة الطيران. وسيحصل المسافرون الذين يختارون أياً من وجهات إندونيسيا على خيار التقدم بطلب للحصول على الفيزا عند الوصول. وبمجرد النقر على الرابط، سيتم إعادة توجيه العملاء إلى موقع VFS(في أف أس غلوبال) Global على الويب."