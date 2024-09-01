برنامج العفو يمنح طفلاً هوية بعد عام من الولادة

وقال محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في مركز العوير للإشراف على الإجراءات بالكامل، في حديثه لصحيفة خليج تايمز: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف إلى جانبهم وتدعمهم (الوافدون غير الشرعيين) وتحل القضايا التي يواجهونها. وعلى الرغم من أن اليوم هو يوم الأحد، وهو اليوم الذي لا يُطلب منا فيه العمل عادةً، فإن جميع مسؤولي الهجرة في الخدمة لتقديم خدمات العفو ومساعدة المحتاجين.