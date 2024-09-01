برنامج العفو يمنح طفلاً هوية بعد عام من الولادة
استيقظ مئات من المقيمين غير الشرعيين في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، على أمل بداية جديدة، وذلك بفضل العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة، والذي يبدأ اليوم الأول من سبتمبر.
وتسمح الخطة الممتدة لشهرين، والتي تستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، للمخالفين إما بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون حظر أو غرامات أو رسوم خروج.
لقد خصصت صحيفة الخليج تايمز صحفيين لها في مواقع متعددة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتزويدكم بأحدث المستجدات على أرض الواقع. من هم الأشخاص الذين حصلوا على فرصة جديدة للحياة؟ ما هي قصصهم؟ كيف تدير السلطات العمليات؟ كل هذا وأكثر، هنا. ترقبوا المزيد.
11.04 صباحًا: "طفلي سيكون له هوية الآن"
قالت الوافدة الفلبينية روث، 46 عامًا، إن طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا سيحصل الآن على هوية، وذلك بفضل برنامج العفو الإماراتي. وقد أنجبت في المنزل في يوليو 2023. ونظرًا لإقامتها بشكل غير قانوني منذ عام 2020، لم تتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد وجواز سفر لطفلها.
من جانبها، لا تزال روث تحمل جواز سفر ساري المفعول. عملت سابقًا كعاملة نظافة قبل إلغاء تأشيرتها قبل أربع سنوات في ذروة جائحة كوفيد-19. والآن، تعهدت شركة أخرى بتوظيفها. "بفضل العفو الإماراتي، يمكنني أنا وطفلي الآن تنظيم إقامتنا هنا في الإمارات العربية المتحدة".
وقد ساعدها مسؤولون من السفارة الفلبينية في أبو ظبي يوم الأحد وأخبروها بالإجراءات التي يجب اتباعها. أولاً، يجب عليها الإبلاغ عن الولادة إلى إدارة الصحة في أبو ظبي والتقدم بطلب التسجيل المتأخر للحصول على شهادة ميلاد سيتم التصديق عليها من قبل وزارة الخارجية الإماراتية. بعد ذلك، ستملأ نموذجاً عبر الإنترنت وترسله بالبريد الإلكتروني إلى abudhabipe.civilregistry@dfa.gov.ph.
10.40 صباحًا: الإعفاء من غرامات التأمين الصحي
تنفيذاً لقرار الهيئة الاتحادية بمنح مهلة شهرين اعتباراً من أول سبتمبر للمخالفين لقواعد دخول وإقامة الدولة، أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إعفاء مخالفات التأمين الصحي.
10.22 صباحًا: المسؤولون حريصون على المساعدة
نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، يتفاعل مع عائلة من الفلبين في مركز العوير للعفو.
على الرغم من أن يوم الأحد هو عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن مسؤولي الهجرة متمركزون في مواقع مختلفة، ويساعدون بجد المغتربين الذين يرغبون في تصحيح وضع تأشيراتهم.
10.20 صباحًا: يد المساعدة
أطلقت مؤسسة "بيري ماونت دبي" حملة دعم لمساعدة السكان خلال الحر الشديد ومبادرة العفو الجارية في دبي. ووفقًا لمراسلة خليج تايمز "زين بصلات"، ستقوم المؤسسة على مدار الشهرين المقبلين بتوزيع مواد أساسية مثل الفاكهة والمياه على أولئك الذين يعانون من صعوبات مالية. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء عن الأفراد الذين يواجهون صعوبات في توفير الضروريات ونفقات التأشيرة خلال فترة العفو.
10.13 صباحًا: فصل جديد للمغتربين الباكستانيين
بعد قرابة عام من البطالة والعيش في الشوارع، لم يعد حمزة جول محمد مقيماً غير شرعي، وذلك بفضل برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة. ولإضافة المزيد من السعادة، حصل حمزة على وظيفة في شركة ترانسجارد بعد مقابلة عمل في مركز العوير. والآن، لم يعد حمزة لديه وظيفة فحسب، بل أصبح لديه أيضًا مكان للعيش، وينهي لياليه في الشوارع.
شاهد حمزة يستقل الحافلة إلى مسكنه الجديد في دبي ( فيديو: محمد سجاد )
10 صباحًا: إخلاء سبيل 100 مهاجر غير شرعي في 30 دقيقة
أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي معاملات أكثر من 100 مقيم غير شرعي خلال 30 دقيقة بعد بدء سريان العفو عن التأشيرات، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 2000 شخص من العفو يومياً عبر 86 مركزاً لخدمة المخالفين في دبي.
9.45 صباحًا: تدفق مستمر للمغتربين
بدأ يوم الأحد تدفق مستمر من المغتربين في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من برنامج العفو، الذي سيستمر حتى 30 أكتوبر 2024. وستقبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ طلبات من الأجانب الذين انتهكوا نظام الإقامة في الدولة. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم القانون مع عكس قيمها الأساسية المتمثلة في التسامح والرحمة في المجتمع.
9.40 صباحًا: صلاحية تصريح المغادرة
ستكون صلاحية تصريح المغادرة 14 يومًا، وفي حال عدم إتمام المغادرة خلال فترة السماح أو بعد انتهاء صلاحية التصاريح خارج فترة الإعفاء المحددة، سيتم إعادة فرض جميع الغرامات والقيود السابقة تلقائيًا.
9.33 صباحًا: عائلة مكونة من 5 أفراد تستعد للبدء من جديد
تأمل المغتربة الهندية"م.ك" العودة إلى وطنها خلال فترة العفو هذه. فقد تجاوزت هي وزوجها وأطفالها الثلاثة مدة إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة منذ أن فقد زوجها وظيفته قبل ثلاث سنوات. ولم تتمكن من تحمل تكاليف الدراسة أو حتى الطعام لأطفالها الذين تبلغ أعمارهم 11 و9 و2 سنوات.
وبما أن الأسرة لم تتمكن من دفع إيجار شقتها، فقد أودعت وكالة العقارات شيك الضمان الخاص بها، مما أدى إلى منع زوجها من السفر. وتأمل أن تتمكن هي وعائلتها من مغادرة الإمارات خلال فترة العفو.
9.25 صباحًا: بعثات لمساعدة المغتربين
يمكن للمغتربين الهنود زيارة أي مركز BLS في أبوظبي دون موعد مسبق. أعلنت السفارة في العاصمة عن عدة تدابير للهنود المقيمين في الإمارة للاستفادة من خطة العفو لمدة شهرين.
حثت البعثات الفلبينية في الإمارات مواطنيها الذين لديهم مخاوف بشأن وضعهم في الهجرة - سواء كمقيمين أو زوار أو حاملي أنواع أخرى من التأشيرات - على الاستفادة الكاملة من البرنامج. قد يؤدي الانتظار حتى اللحظة الأخيرة إلى تعقيدات غير ضرورية. وبالتالي، يتم تشجيع العمل المبكر لضمان عملية تقديم سلسة وناجحة.
ظلت السفارة والقنصلية الباكستانيتان مفتوحتين طيلة أربعة أيام سبت متتالية لاستيعاب التزاحم من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج العفو عن التأشيرات. وقد حضر المئات لتجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الصادرة عن هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية.
9.18 صباحًا: مقابلات العمل
بعد اجتياز كافة الفحوصات، حصل حمزة جول محمد على تصريح الخروج. وعلى الرغم من كونه عاطلاً عن العمل ويفتقر إلى الأموال اللازمة للسفر إلى الوطن، إلا أنه لا يزال متفائلاً. ومع قيام الشركات بإجراء مقابلات عمل فورية، شوهد حمزة وهو يحضر مقابلة مع شركة ترانسجارد، بهدف تأمين فرصة جديدة والمضي قدمًا.
9.04 صباحًا: جاهز للعودة إلى المنزل
كانت سايكي من بين العديد من المغتربين الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم في خيمة السيدات. تحدثت زين بصلات من صحيفة خليج تايمز مع سايكي، التي جاءت إلى الإمارات العربية المتحدة قبل ثلاث سنوات بخبرة 28 عامًا بحثًا عن وظيفة تمريض في أحد مستشفيات الشارقة.
ومع ذلك، رُفِض طلب التأشيرة الذي تقدمت به؛ وواجهت رفضًا مماثلًا مع طلب وظيفة آخر. وفي النهاية، عملت لدى شركة صينية، لكنها واجهت العديد من المشكلات فاستقالت. وواجهت صعوبة في تجديد تأشيرة زيارتها وعاشت في ظروف صعبة. واليوم، تعود أخيرًا إلى وطنها وتشعر بالارتياح لأنها لم تعد تخالف القانون.
9 صباحًا: احذر من المحتالين
مع بدء برنامج العفو الذي يستمر شهرين في الإمارات العربية المتحدة، يتم تحذير الأفراد من المحتالين الذين يستغلون المغتربين الضعفاء بعروض احتيالية لتأشيرات الإقامة بأسعار منخفضة بشكل مريب، مما أثار ناقوس الخطر. يحذر خبراء الهجرة من أن هذه الاحتيالات مصممة لاستغلال يأس المخالفين الذين يتطلعون إلى إضفاء الشرعية على وضعهم. اقرأ المزيد من التفاصيل هنا .
8.50 صباحًا: "الإمارات ستدعم"
وقال محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في مركز العوير للإشراف على الإجراءات بالكامل، في حديثه لصحيفة خليج تايمز: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف إلى جانبهم وتدعمهم (الوافدون غير الشرعيين) وتحل القضايا التي يواجهونها. وعلى الرغم من أن اليوم هو يوم الأحد، وهو اليوم الذي لا يُطلب منا فيه العمل عادةً، فإن جميع مسؤولي الهجرة في الخدمة لتقديم خدمات العفو ومساعدة المحتاجين.
استمع إلى المقابلة الكاملة أدناه ( فيديو: محمد سجاد ):
8.48 صباحًا: تقديم المرطبات للمتقدمين
يقوم زبير وفيصل من بيري ماونت دبي بتوزيع مياه جوز الهند مجانًا على المخالفين لشروط الإقامة، مما يوفر استراحة منعشة لأولئك الذين يتنقلون في عملية العفو عن التأشيرة.
8.40 صباحًا: المساعدة القانونية للفلبينيين
نصحت البعثات الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة الفلبينيين الذين لديهم قضايا جنائية أو مدنية أو مالية معلقة (مثل الديون والقروض وقضايا هيئة التنظيم العقاري/الإيجار) بـ "حل هذه الأمور أولاً قبل التقدم بطلب للحصول على برنامج العفو عن التأشيرة في الإمارات العربية المتحدة.
في دبي، يمكن للمتقدمين الذين لديهم قضايا معلقة الاستفادة من الاستشارات القانونية المجانية في مكتب العمال المهاجرين بدبي كل يوم أربعاء. لتحديد موعد، يرجى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى atn.mwodubai@dmw.gov.ph
وفي الوقت نفسه، سيتم استقبال المتقدمين للعفو الذين يستوفون جميع متطلبات الخدمات القنصلية كعملاء مباشرين في السفارة الفلبينية في أبو ظبي والقنصلية العامة الفلبينية في دبي.
8.35 صباحًا: مقابلات في الموقع
تجري الشركات مقابلات في الموقع للأفراد الذين نجحوا في تسوية وضع تأشيراتهم. وهذا يوفر فرصة لأولئك الذين قاموا بتسوية وضعهم غير القانوني ولكنهم يرغبون في البقاء في الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف آفاق عمل جديدة.
8.32 صباحًا: أسعار تذاكر طيران مخفضة
أخبار سارة أخرى للمتقدمين بطلبات العفو: سيتم تقديم تذاكر طيران مخفضة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يستفيدون من البرنامج ويقررون مغادرة البلاد. ستقدم طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وغيرها، تذاكر طيران مخفضة لأولئك الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولكنهم يواجهون قيودًا مالية. اقرأ المزيد من التفاصيل هنا.
8.30 صباحًا: لحظة مريرة وحلوة
حصل مهاجر باكستاني قضى ليلته خارج منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستفادة من العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة على تصريح الخروج الخاص به. ومع ذلك، لم تدم فرحته وارتياحه طويلاً - فالمغترب العاطل عن العمل ليس لديه المال لشراء تذكرة وسوف يبقى في الشوارع الآن.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال حمزة جول محمد: "أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع العودة أخيرًا إلى بلدي. لقد كانت رحلة صعبة، ورغم أنني لا أملك المال لحجز تذكرة العودة، إلا أنني آمل أن يكون هناك بعض المساعدة من الله. إن شاء الله، أخطط للعودة إلى دبي بفرصة أخرى قريبًا".
8.25 صباحًا: مكتب معلومات لطالبي العفو
أنشأت الجمعية الهندية في الشارقة مكتباً للمعلومات للراغبين في الحصول على العفو في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الجمعية لن تقبل وثائق من طالبي العفو يوم الأحد.
ومع ذلك، ستتلقى الجمعية مكالمات بشأن جمع الوثائق من طالبي العفو بمجرد حصولها على تعليمات إضافية من القنصلية الهندية في دبي. يمكن للمواطنين الهنود الذين يبحثون عن معلومات حول تصريح الخروج أو تجديد جواز السفر أو أي أسئلة تتعلق بالعفو الاتصال على الرقم 06-5610845. سيرشد المسؤولون في الجمعية الهندية في الشارقة نظرائهم خلال الإجراءات.
وعندما فتحت الجمعية مكتبها في منطقة الغرب بالشارقة صباح الأحد، لم يتقدم أي شخص بطلب العفو.
8.17: المغتربون يقدمون المستندات
8.15: كيف يمكن للفلبينيين التقدم بطلب للحصول على جواز سفر مفقود
أصدرت البعثات الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة إرشادات حول الخدمات التي تقدمها للفلبينيين الذين يسعون إلى الحصول على عفو عن تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك كيفية التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر المفقودة.
يمكن للمتقدمين الهاربين من أصحاب عملهم الاستفسار في السفارة الفلبينية في أبو ظبي والقنصلية العامة الفلبينية في دبي عما إذا تم تسليم جوازات سفرهم إليهم.
إذا لم يكن جواز السفر من بين الجوازات التي تم تسليمها للسفارة أو القنصلية، فيجب على مقدم الطلب اتباع عملية محددة لتقديم تقرير للشرطة والحصول على شهادة فقدان جواز السفر. في دبي، يمكن القيام بذلك من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيق الهاتف المحمول. كما يمكن الحصول على شهادات فقدان جواز السفر من مركز الشرطة الذي يقع في نطاق اختصاصه المنطقة التي صدرت فيها تأشيرة مقدم الطلب.
8.13 صباحًا: كريستوفر جاهز للطيران
كريستوفر، البالغ من العمر 24 عامًا والذي يعيش بشكل غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة منذ العامين الماضيين، يعود أخيرًا إلى وطنه. وصل إلى الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2020 وعمل في تنظيف الطائرات حتى فقد وظيفته قبل عامين. لسوء الحظ، تعرض للخداع من قبل الوكلاء الذين وعدوه بوظيفة جديدة.
وقال "لم أرَ عائلتي منذ العامين الماضيين، وأخيرًا سألتقي بهم". ويستقل المواطن الأوغندي رحلة طيران الإمارات الساعة 9.10 صباحًا للعودة إلى وطنه، لكنه يأمل في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة قريبًا.
7.59 صباحًا: التحقق من المستندات
وينتظر المغتربون بفارغ الصبر بينما يقوم المسؤولون بمراجعة مستنداتهم بعناية خلال الجولة الثانية من العملية.
بمجرد معالجة مستندات المخالفين وتأهلهم، يمكن للأفراد الحصول على تصريح خروج من مركز Amer في دبي.
5.57 صباحًا: عملية من ثلاث خطوات
وبحسب مراسل صحيفة الخليج تايمز، زين بصلات، فإن الحصول على تصريح خروج خلال فترة العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة أمر بسيط ويتضمن ثلاث خطوات.
1. عند الكاونتر الأول، يقوم الموظفون بالتحقق من المستندات.
2. بعد التحقق، تقوم السلطات بمعالجة كافة البيانات في العداد الثاني.
3. وأخيرًا، يتم أخذ بصمات أصابع مقدم الطلب من قبل المسؤولين.
7.50 صباحًا: تبدأ العملية
بدأ مسؤولو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مركز العوير قبول طلبات العفو عن التأشيرات، إيذاناً ببدء البرنامج الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولئك الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالتأشيرات. وستخضع وثائق المتقدمين لعدة جولات من التدقيق قبل الحصول على تصريح أو تصريح خروج.
7.42 صباحًا: مراكز بصمات الأصابع
يمكن للمستفيدين زيارة المراكز التالية للحصول على بصمات الأصابع: التأشيرات الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي وجميع مراكز الخدمة المجهزة بأجهزة بصمة الإصبع الحيوية (الظفرة، سويحان، مقام، الشهامة).
7.40 صباحًا: بصمة العين الحيوية في أبوظبي
بالنسبة للراغبين في مغادرة البلاد والذين سبق لهم أخذ بصماتهم الحيوية، فيمكنهم تقديم طلب تصريح مغادرة، وبعد ذلك يتم إصدار التصريح على الفور. وفي حال عدم وجود بصمة حيوية مسجلة، يمكن للمستفيد زيارة مراكز بصمات الأصابع المخصصة (للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر).
7.35 صباحًا: المتقدمون من دبي
ويمكن للمراجعين في دبي التوجه إلى أي من مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى المركز المخصص لذلك في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير.
وستتولى مراكز آمر التعامل مع تغيير الحالة وجميع الخدمات للراغبين في البقاء في الدولة، بالإضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة لحاملي بصمات الأصابع البيومترية (حاملي بطاقة الهوية الإماراتية).
في حين سيعمل مركز العوير كمكان لأخذ بصمات الأصابع وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة.
7.30 صباحًا: الطقس اليوم
وبالنسبة للذين ينتظرون في مراكز العفو المختلفة، فإن الطقس في الإمارات سيكون غائما جزئيا، مع تشكل السحب في المناطق الشرقية والجنوبية، وهناك احتمال لسقوط أمطار في بعض مناطق الإمارات يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في دبي حول 45 درجة مئوية، وفي أبوظبي تصل إلى 44 درجة مئوية، وتتراوح مستويات الرطوبة بين 25% و75%.
7.20 صباحًا: خيام كبيرة
أقامت السلطات خياماً كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأشخاص في مركز العوير بدبي. وتهدف هذه الهياكل المؤقتة إلى تبسيط العملية واستيعاب تدفق الأشخاص الذين يسعون إلى الاستفادة من العفو.
تم تجهيز هذه الخيام بمكيفات الهواء وترتيبات الجلوس، مما يضمن الراحة للجميع في المنشأة.
7.07 صباحًا: التقديم عبر الإنترنت
أصبح بإمكان المتقدمين للحصول على إقامة أو تصريح سفر من برنامج العفو استكمال طلباتهم إلكترونياً من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والقنوات الذكية. اقرأ التفاصيل هنا .
7.05 صباحًا: طابور الصباح
مع حلول يوم الأول من سبتمبر/أيلول، بدأت الحشود تتجمع في مواقع مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الأول من برنامج العفو عن التأشيرات.
وقد حظيت المبادرة، التي تهدف إلى تقديم المساعدة للأفراد الذين انتهت إقامتهم أو كانت إقامتهم غير قانونية، باهتمام كبير. فقد وصل العديد منهم مبكرًا على أمل حل مشكلات تأشيراتهم وتأمين مستقبلهم في البلاد.
7 صباحًا: التخييم طوال الليل
وقال المغترب الباكستاني حمزة جول الذي كان يخيم خارج مركز العوير في دبي للاستفادة من العفو "آمل أن أكون حرا". ويعد جول من بين مئات المغتربين الذين انتهت صلاحية وثائقهم وينتظرون تغيير وضعهم أو مغادرة البلاد.
بالنسبة لجول، فإن الأول من سبتمبر ليس مجرد بداية يوم جديد، بل فصل جديد في حياته، لأنه يمنحه أخيرًا فرصة لتسوية وضعه والعودة إلى وطنه.
"هذه ليست أول ليلة أقضيها في الشارع. كنت أقيم في منازل أصدقائي كلما سنحت لي الفرصة، وعندما لم يكن ذلك ممكناً كنت أنام في الشوارع"، كما قال جول.
اقرأ قصة جول هنا .
6.32 صباحًا: الاستثناءات
ومع ذلك، لا تنطبق فترة السماح على ثلاث فئات: أولئك الذين ينتهكون أنظمة الإقامة أو التأشيرة بعد 1 سبتمبر 2024؛ والأفراد المبلغ عن هروبهم بعد 1 سبتمبر 2024؛ والأفراد الخاضعين لأوامر الترحيل، سواء من الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
6.30 صباحًا: أهلية العفو
ويشمل البرنامج كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية. كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق تصحيح وضعهم. ويمكن لمن هرب أو تغيب عن كفلائه التقدم بطلب العفو. أما من دخل البلاد بشكل غير قانوني فلا يمكنه التقدم بطلب العفو.