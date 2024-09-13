برنامج العفو: فلبيني يلتقي ابنتيه بعد 16 عاماً من الغياب

مع بداية برنامج العفو في الأول من سبتمبر، بالنسبة لأورلي، كان اليوم حلواً ومريراً في ذات الوقت حيث كان ذلك أيضاً هو اليوم الذي توفيت فيه والدته البالغة من العمر 77 عاماً. وقال: "كان من المفترض أن يتم الدفن في الثاني عشر من سبتمبر، ولكنني طلبت من عائلتي تأجيل ذلك إلى الأحد الموافق للخامس عشر من سبتمبر حتى أتمكن من رؤية والدتي للمرة الأخيرة قبل دفنها".