برنامج العفو عن التأشيرات مستمر حتى نهاية ديسمبر

ويعد هذا العام برنامج العفو الرابع الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان من المفترض أن يستمر البرنامج السابق في عام 2018 لمدة 90 يومًا فقط حتى 31 أكتوبر 2018، ولكن تم تمديده أيضًا لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين للإقامة بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.