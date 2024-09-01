برنامج العفو ..حمزة من النوم في الشوارع إلى وظيفة جديدة
لفتت قصة حمزة جول، الرجل الذي قضى ليلة بلا نوم خارج مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير، انتباه العديد من الشركات المتواجدة في خيمة العفو بعد تقرير صحيفة خليج تايمز عن معاناته. وكان جول من أوائل الذين تلقوا خطاب عرض على الفور.
وهو من بين مئات المقيمين غير الشرعيين الذين جاءوا إلى خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير لتسوية أوضاعهم من أجل مستقبل أفضل.
"عندما قيل لي إنني عُرضت علي وظيفة، لم أصدق ذلك"، قالت جول. "بعد كل ما مررت به، هذه نعمة حقيقية. أشعر وكأن حياتي بدأت تتحول أخيراً إلى الأفضل".
في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب، وصل جول إلى مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير وقضى الليل في الشوارع على أمل تسوية وضعه خلال برنامج العفو الجاري. وقد انتهت الآن شهور من عدم اليقين بفرصة غيرت حياته، حيث تم تعيينه من قبل مجموعة "ترانسجارد" كعامل نظافة.
وبعد أن فقد وظيفته السابقة، أمضى شهوراً بلا مكان مستقر للعيش، معتمداً على كرم الأصدقاء، بل وحتى على النوم في الشوارع. ومع إلغاء تأشيرته وانعدام فرص العمل، بدأت آمال جول تتضاءل إلى أن قدم له برنامج العفو الراحة التي كان في أمس الحاجة إليها.
"لقد كنت تائهاً تماماً ولم أكن أعرف ماذا أفعل بعد ذلك"، هكذا قال جول. "لكن الآن، وبفضل هذه الفرصة، أستطيع أن أبدأ من جديد. هذا أكثر من مجرد وظيفة؛ إنها فرصة لإعادة بناء حياتي".
تم نقل حمزة إلى معسكر مجموعة ترانسجارد في جبل علي في شاحنة الشركة، مع خطط لتجهيز تأشيرته قريبًا. قال شهيد محمد، مدير التوظيف في ترانسجارد المتمركز في خيمة العوير: "اتصل بنا حمزة، وقدم نفسه وسلط الضوء على المهارات والخبرات ذات الصلة التي يمكنه تقديمها إلى ترانسجارد. لقد قرأنا عنه في صحيفة خليج تايمز، وبدا وكأنه مناسب لشركتنا".
وأضاف محمد "لقد أجرينا معه مقابلة، واجتاز المقابلة بنجاح. ولأنه ليس لديه مكان للإقامة، فقد أخذناه إلى معسكراتنا حيث سيقيم لبضعة أيام. وسنقوم قريباً بتسليمه خطاب العرض والبدء في معالجة تأشيرته".