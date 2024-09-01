برنامج العفو ..حمزة من النوم في الشوارع إلى وظيفة جديدة

وبعد أن فقد وظيفته السابقة، أمضى شهوراً بلا مكان مستقر للعيش، معتمداً على كرم الأصدقاء، بل وحتى على النوم في الشوارع. ومع إلغاء تأشيرته وانعدام فرص العمل، بدأت آمال جول تتضاءل إلى أن قدم له برنامج العفو الراحة التي كان في أمس الحاجة إليها.