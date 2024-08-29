برنامج العفو : استكمال طلبات الإقامة والسفر إلكترونياً

في حين يمكن إجراء معظم المعاملات دون زيارة مركز الهجرة، إلا أن الزيارة الشخصية قد تكون مطلوبة، إذا تم إخطارك من قبل السلطات - وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم سجلات بيومترية غير مكتملة.