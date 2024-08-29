برنامج العفو : استكمال طلبات الإقامة والسفر إلكترونياً
أصبح بإمكان المتقدمين للحصول على تصريح إقامة أو تصريح سفر ضمن برنامج العفو في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمال طلباتهم عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والقنوات الذكية.
في حين يمكن إجراء معظم المعاملات دون زيارة مركز الهجرة، إلا أن الزيارة الشخصية قد تكون مطلوبة، إذا تم إخطارك من قبل السلطات - وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم سجلات بيومترية غير مكتملة.
ويستمر برنامج العفو لمدة شهرين اعتبارا من الأول من سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2024.
وقالت الهيئة إن على المتقدمين الذين سيختارون الحصول على تصريح الإقامة تجهيز جميع الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية والذكية دون الحاجة إلى زيارة أي مركز.
ومع ذلك، قد تكون الزيارة إلى المركز ضرورية فقط في حالة تلقي إشعار، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم سجلات بيومترية في ملفاتهم. أثناء الزيارة، سيكمل المتقدمون للعفو الملف لتسهيل انتقالهم إلى الخدمة الذكية بسهولة.
وفي حال رغبة الفرد في السفر، فعليه تجهيز جواز سفره وتذكرته، وتقديم طلب تصريح مغادرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية، وسيحصل على التصريح فوراً، ما لم يتم إخطاره بضرورة زيارة المراكز لاستكمال السجل البيومتري وإنهاء الملف قبل الحصول على تصريح المغادرة الإلكتروني.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم منح الأفراد الراغبين في مغادرة الإمارات تصريح خروج لمدة 14 يوماً، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح خلال فترة العفو التي تستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، فسيظل الفرد مسموحاً له بالمغادرة.
ومع ذلك، إذا انتهت صلاحية التصريح بعد فترة العفو ولم يغادر الفرد البلاد، فسيتم إلغاء التصريح تلقائياً وإعادة فرض الغرامات السابقة وإعادة تفعيل أي حظر سفر ساري المفعول.