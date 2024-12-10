برنامج العفو: أمل جديد لـ 3 مخالفين بالعودة إلى الإمارات

ومع ذلك، انتهت صلاحية تأشيرة نجو في فبراير 2021، مما جعلها مقيمة غير شرعية. وفي محاولة يائسة لتسديد الغرامات التي تجاوزت 50 ألف درهم، كافحت للعثور على وظيفة مستقرة. وفي النهاية، حصلت على وظيفة كمربية أطفال في الشارقة، مما ساعدها على بناء حياة على الرغم من وضعها غير المؤكد. قالت نجو : " كنت سعيدة مع صاحب العمل وقد حاولوا مساعدتي في تسوية وضعي منذ عام 2021. لكننا لم نتمكن من ذلك وزادت غرامتي".