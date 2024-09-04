المري: تصريح العمل ضرورة لاستمرار الإقامة في الإمارات

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن المخالفين الذين يرغبون في تسوية وضع إقامتهم ومواصلة الإقامة في الدولة سيتعين عليهم الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفي حديث لصحيفة خليج تايمز ، سلط الفريق المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الضوء على أهمية هذه الوثيقة في عملية تسوية أوضاع الوافدين. وقال : "يجب على الوافدين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم والذين يرغبون في الاستمرار في الإقامة في الإمارات العربية المتحدة تقديم تصريح عمل ساري المفعول من وزارة الموارد البشرية والتوطين كجزء من طلبهم لتقنين وضع إقامتهم، موضحاً أن خطاب العرض من الشركة ليس وثيقة أصلية".