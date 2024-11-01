المخالفون يمكنهم الحصول على عفو رغم القضايا القانونية
حث العاملون الاجتماعيون وخبراء الهجرة الأشخاص الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة والذين يواجهون مشكلات قانونية مستمرة على التركيز على تسوية وضع إقامتهم قبل معالجة قضاياهم في المحكمة. ولا يزال العديد من هؤلاء الأفراد يجهلون أنه لا يزال بإمكانهم الاستفادة من عفو التأشيرة على الرغم من المسائل القانونية غير المحسومة.
"أولاً، قم بتسوية وضعك القانوني ثم تعامل مع قضيتك. لا تتأخر. هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر"، نصح مسعود الدين محمد من مركز الخدمة الحكومية الجيدة في منطقة دبي للاستثمار 1.
وقال عبد الله كامامبالام، أحد العاملين الاجتماعيين في الشارقة، إن بعض الأشخاص تأخروا في التقدم بطلبات العفو بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنهم غير مؤهلين بسبب قضاياهم المستمرة. وأضاف: "الكثير منهم لم يوفقوا في وضعهم لأنهم كانوا يتوقعون تمديدًا، بينما لم يتمكن آخرون من ذلك لأنهم لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول".
"هذا الامتداد يعتبر مساعدة كبيرة"
وأشار خبراء الهجرة أيضا إلى أن بعض الزوار واجهوا تأخيرات في الأيام الأولى من العفو بسبب عدم وجود سجلات بصمات الأصابع في نظام الهجرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين دخلوا بتأشيرات زيارة.
وأوضح محمد أن "الزائرين الذين لم يتم حفظ بصماتهم في النظام كانوا مضطرين إلى التوجه إلى خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير لتسوية أوضاعهم، أما المخالفون الذين يحملون تأشيرات زيارة فلم يتم أخذ بصماتهم في البداية، لذا لم يكن من الممكن تسوية أوضاعهم في مراكز آمر".
وبحسب متحدث باسم مركز خدمات رجال الأعمال الهجرة، وهو مركز معاملات حكومية في المنطقة الحرة بمطار دبي، فإن تمديد برنامج العفو كان متوقعًا على الرغم من الإقبال الكبير عليه في الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الحكومة "تحرص على منح الناس أكبر قدر ممكن من الوقت، فقط للتأكد من أن الجميع يمر عبر القنوات الصحيحة".
وقال المتحدث باسم الوزارة "لقد رأيت هذا من قبل في قطاعات مختلفة، وكنت أتمنى أن يفعلوا الشيء نفسه مع العفو لمساعدة المزيد من الناس على الاستفادة منه. هذا التمديد يشكل مساعدة كبيرة للناس لتسوية وضعهم".
"هذه فرصتك الاخيرة"
وروى كامامبالام قصص شخصين يواجهان تحديات في تسوية وضعهما بسبب مستندات مفقودة. وكان أحدهما صاحب عمل كان اسمه مسجلاً على رخصة تجارية، لكن جواز سفره انتهى. وقال كامامبالام: "كان عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لكنه لم يكن لديه جواز سفر ساري المفعول. واستغرقت عملية تجديد جواز السفر وقتًا طويلاً، مما جعله مقيمًا غير قانوني".
وتتعلق حالة أخرى بامرأة تعمل مصففة شعر في أبو ظبي. وأشار كامامبالام إلى أنها عملت في صالون لمدة ستة أشهر تقريبًا. وقد صدرت لها تأشيرة لكن لم يتم ختمها في جواز سفرها لأنها فقدتها بعد إصدار التأشيرة. واضطرت إلى العودة إلى بلدها بوثيقة سفر مؤخرًا وهي الآن تعود بجواز سفر جديد.
وأوضح أن "المخالفين الذين لم يحصلوا على جواز سفر يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر والعودة بجواز سفر جديد بسهولة".
وأكد العاملون الاجتماعيون وخبراء الهجرة على أهمية فترة العفو. وأضاف كامامبالام: "هذه هي الفرصة الأخيرة لتسوية وضعك. لا تستهين بها. هذه هي فرصتك الأخيرة".
تم تمديد برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر، حتى 31 ديسمبر 2024، مما يسمح لآلاف المخالفين بتعديل وضعهم دون مواجهة أي غرامات.
وشدد الخبراء على أهمية اتباع ممارسات التوظيف السليمة، محذرين الشركات من توظيف الأفراد بدون تصريح عمل، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال محمد: "أحث كل شركة على عدم توظيف أي شخص بدون تصريح عمل، وهذا سيكون له تأثير سلبي كبير على الشركة".