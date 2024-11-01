المخالفون يمكنهم الحصول على عفو رغم القضايا القانونية

وقال عبد الله كامامبالام، أحد العاملين الاجتماعيين في الشارقة، إن بعض الأشخاص تأخروا في التقدم بطلبات العفو بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنهم غير مؤهلين بسبب قضاياهم المستمرة. وأضاف: "الكثير منهم لم يوفقوا في وضعهم لأنهم كانوا يتوقعون تمديدًا، بينما لم يتمكن آخرون من ذلك لأنهم لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول".