الفلبين تفتح أبوابها للهنود دون تأشيرة بشروط خاصة
أصدر الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" أمراً بتسريع عملية إصدار التأشيرات الإلكترونية والتي تستغرق عدة أيام للسياح الذين يخططون لزيارة الفلبين من الهند ، علماً بأن وهناك بعض الفئات من الهنود لا يُطلب منهم الحضور شخصياً إلى السفارة ويمكنهم دخول دولة جنوب شرق آسيا بدون تأشيرة.
ووفقًا لوزارة الخارجية الفلبينية، قد يُمنح السائحون الهنود دخولًا بدون تأشيرة للإقامة الأولية التي لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً بشرط أن يمتلكوا تأشيرة أمريكية أو يابانية أو أسترالية أو كندية أو سنغافورية أو المملكة المتحدة أو تأشيرة شنغن، على أن تكون صالحة، أو تصريح إقامة دائمة من نفس الدول.
تشمل المتطلبات الأخرى ما يلي:
يجب أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ستة (6) أشهر على الأقل بعد فترة الإقامة المصرح بها
تذكرة العودة أو المتابعة إلى بلد الوجهة التالي
عدم وجود سجل جنائي لدى مكتب الهجرة الفلبيني، ووكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية، والشرطة الدولية (الإنتربول)
قابلة للتمديد وليس التحويل
وأضافت وزارة الخارجية أنه يمكن تمديد تأشيرة الدخول ذات الـ 14 يوماً من سبعة أيام لمدة أقصاها واحد وعشرون (21) يوماً إضافياً.
ومع ذلك، فإن تأشيرة السياحة للهنود الذين تنطبق عليهم المواصفات المذكورة سابقاً غير قابلة للتحويل إلى فئات أخرى، مما يعني أن الغرض من زيارتهم للفلبين يجب أن يكون للسياحة فقط، ويتعين على المسافرين بغرض العمل الحصول على التأشيرات المناسبة.
ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من القنصلية العامة الفلبينية أو السفارة أو أي مركز خدمة خارجية في بلد يتطلب تأشيرات دخول للهنود في حال الرغبة بالإقامة لمدة أطول من 14 يوماً،.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على حاملي تأشيرة الإقامة الصادرة في دبي والإمارات الشمالية (أي الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) التقدم بطلب إلى القنصلية العامة الفلبينية في دبي. بالنسبة للمتقدمين الذين يحملون تأشيرات دولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة في أبوظبي والعين، يجب عليهم تقديم الطلب في سفارة الفلبين في أبوظبي.
ووفقاً لبعثات الفلبين، يستغرق الحصول على التأشيرة ما لا يقل عن 8 أيام عمل من يوم الحضور/المقابلة. ويتطلب الأمر المدة نفسها بالنسبة لمقدمي طلبات التأشيرة من مواطني الجزائر وأذربيجان وبنجلاديش ومصر وتيمور الشرقية والعراق وإيران والأردن ولبنان وليبيا ونيجيريا وباكستان وفلسطين وسريلانكا والسودان وسوريا واليمن والصومال.