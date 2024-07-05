الفلبين تفتح أبوابها للهنود دون تأشيرة بشروط خاصة

أصدر الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" أمراً بتسريع عملية إصدار التأشيرات الإلكترونية والتي تستغرق عدة أيام للسياح الذين يخططون لزيارة الفلبين من الهند ، علماً بأن وهناك بعض الفئات من الهنود لا يُطلب منهم الحضور شخصياً إلى السفارة ويمكنهم دخول دولة جنوب شرق آسيا بدون تأشيرة.

ووفقًا لوزارة الخارجية الفلبينية، قد يُمنح السائحون الهنود دخولًا بدون تأشيرة للإقامة الأولية التي لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً بشرط أن يمتلكوا تأشيرة أمريكية أو يابانية أو أسترالية أو كندية أو سنغافورية أو المملكة المتحدة أو تأشيرة شنغن، على أن تكون صالحة، أو تصريح إقامة دائمة من نفس الدول.