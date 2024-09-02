العفو يمنح المخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم وزيادة دخلهم
أعرب عبد الرحمن، وهو مواطن باكستاني جاء إلى الإمارات بتأشيرة زيارة قبل حوالي 18 شهراً، أعرب عن ثقته في أنه سيتمكن من مضاعفة دخله بمجرد تصحيح وضعه القانوني في البلاد.
وقال: "أكسب حالياً ما بين 1500 إلى 2000 درهم من خلال القيام بأعمال متفرقة، ولكن بعد تسوية وضعي، أعتقد أنني أستطيع مضاعفة دخلي وكسب أكثر من 4000 درهم. لأنني حينها سأكون قادراً على تغيير الشركة والانتقال إلى مكان أفضل".
وفي إطار خطة العفو التي أطلقتها الإمارات في الأول من سبتمبر/أيلول لمدة شهرين، عُرضت على عبدالرحمن وظيفة في شركة خاصة. ويحرص العديد من طالبي العفو، مثل عبد الرحمن، على تصحيح وضعهم ومواصلة العمل في الإمارات كجزء من القوى العاملة القانونية.
وكان المخالفون، وهم في الأساس من دول جنوب آسيا، قد جاءوا في البداية إلى الإمارات بتأشيرات زيارة وعملوا في وظائف غريبة دون الحصول على وضع قانوني.
ومن خلال برنامج العفو الحكومي، أصبح لديهم الآن الفرصة لتسوية وضعهم، مما يسمح لهم بتأمين وظائف واستكشاف فرص أفضل.
محمد مراد، مواطن من بنغلاديش يعيش في الإمارات منذ حوالي ست سنوات بدون وضع قانوني، يشعر بالحماس لأنه سيتمكن الآن من تغيير وضعه. وقد عرضت عليه شركة تعمل في مجال تجارة الخردة بالفعل وظيفة ووظفته كموظف بدوام كامل، وهو يتطلع بالفعل إلى أن يكون جزءاً من القوى العاملة بشكل قانوني في البلاد.
وقال مراد الذي جاء لتسوية وضعه في مكتب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الشارقة: "الآن سأكون جزءاً من القوى العاملة النظامية في الإمارات وأنا أشكر الإمارات على هذه البادرة الإنسانية العظيمة".
كما ذكر مراد أنه بمجرد تسوية وضعه، سيتمكن أخيراً من زيارة عائلته بعد سبع سنوات طويلة. وقال مراد: "لم أرَ عائلتي منذ سبع سنوات. أنا سعيد لأنني سأتمكن من الذهاب إلى بلدي ورؤية عائلتي بعد سبع سنوات طويلة بمجرد تسوية وضعي هنا في الإمارات ".
يستفيد آلاف الأشخاص في دبي وأبو ظبي والشارقة والإمارات الأخرى من خطة العفو الممتدة لشهرين والتي أطلقتها الحكومة.
هانانور رحمن، وهو مواطن بنغالي أيضاً، يعمل في شركة خاصة لمواقف السيارات بعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة قبل 18 شهراً. ويعيش في البلاد بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين. وفي أعقاب الإعلان عن العفو، عرضت عليه شركة إنشاءات في الشارقة أيضاً وظيفة.
وقال هنانور "هذه خطوة عظيمة من جانب الحكومة لأن العديد من الناس سيصبحون الآن مقيمين بشكل قانوني"، شاكراً مبادرة الحكومة، مشيراً إلى أن العديد من الناس مثله سيصبحون الآن مقيمين قانونيين.