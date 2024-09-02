العفو يمنح المخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم وزيادة دخلهم

هانانور رحمن، وهو مواطن بنغالي أيضاً، يعمل في شركة خاصة لمواقف السيارات بعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة قبل 18 شهراً. ويعيش في البلاد بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين. وفي أعقاب الإعلان عن العفو، عرضت عليه شركة إنشاءات في الشارقة أيضاً وظيفة.