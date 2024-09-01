العفو يمنح الأمل لوافد باكستاني بعد فقدانه للعمل والإقامة

كان جول يعمل في التنظيف في دبي، ولكن حياته تحولت إلى كارثة قبل أربعة أشهر عندما تم فصله من وظيفته. فبعد أن فقد أي مدخرات ولم يجد مكاناً للإقامة، وجد نفسه يعتمد على لطف الأصدقاء لبضعة أيام وقضى العديد من الليالي في الشوارع. يقول جول: "هذه ليست أول ليلة أقضيها في الشارع. كنت أقيم في منازل أصدقائي كلما سنحت لي الفرصة، وعندما لم يكن ذلك ممكناً، كنت أنام في الشوارع".