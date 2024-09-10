العفو يمنح أسر المخالفين الأمل لتأمين مستقبل أطفالهم

وعلى نحو مماثل، واجهت صابرين سالم، وهي وافدة يمنية، معاناة مماثلة، فبعد تجاوز مدة تأشيرة زيارتها بسبب مضاعفات الحمل، تراكمت على أسرتها غرامات جعلت مغادرة البلاد شبه مستحيلة. والآن، بعد أن أصبحت أماً لطفلين يبلغان من العمر 6 سنوات و10 أشهر، تأمل صابرين في بداية جديدة لأطفالها. وتقول: "ابني يبلغ من العمر 6 سنوات؛ كان ينبغي أن يذهب إلى المدرسة. لقد غاب عن المدرسة لمدة شهرين بالفعل، وأحس بالذنب لأن تعليمه أهم من أي شيء آخر".