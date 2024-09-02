العفو يعيد الأمل للمخالفين: قصص إنسانية
على مدى ما يقرب من خمس سنوات، عانى المغترب النيجيري إبراهيم صلاح من صعوبات في الإمارات العربية المتحدة. كان بلا مأوى، ولم يكن لديه مال لشراء وجبة كاملة، وكان مثقلاً بغرامة ضخمة بلغت 115 ألف درهم. في الأول من سبتمبر/أيلول، عندما دخل الرجل البالغ من العمر 38 عاماً مركز العفو التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) في العوير، شعر بالارتياح والفرح.
"أخيراً! إنه شعور بالارتياح. سأعود إلى المنزل، ولا أستطيع التحكم في مشاعري"، هكذا قال صلاح. وصل إلى موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الساعة العاشرة صباحاً لتسوية وضع تأشيرته والعودة إلى مسقط رأسه أبوجا.
"كنت أعمل في إحدى شركات التصنيع حتى مايو 2019. وانتهى عقدي، ومرضت لعدة أشهر. وبسبب حالتي الصحية، اضطررت للعودة لموطني للتعافي، ولم تجدد الشركة عقدي".
خمس سنوات بدون تأشيرة
عاد صلاح إلى الإمارات بتأشيرة زيارة في أكتوبر 2019 وحصل على وظيفة كرئيس مصنع في دبي. قال صلاح: "عملت بتأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت لي شركتي أن تأشيرة العمل الخاصة بي قيد المعالجة، ولكن بعد أربعة أشهر أبلغوني أنهم لا يستطيعون المضي قدماً في الأمر وطلبوا مني المغادرة. تمسكت على أمل العثور على وظيفة أخرى، لكن هذا لم يحدث، وتراكمت الغرامات عليّ ولم أتمكن من سدادها".
وبعد أن اقترض الكثير من المال من أقاربه، أصبح صلاح حريصاً على العودة إلى وطنه وقضاء بعض الوقت مع أسرته والتخطيط لخطواته التالية. وقال النيجيري: "سأعود إلى الإمارات بعد فترة راحة، وإذا لم أتمكن من تأمين وظيفة، فسوف أستكشف الفرص في أماكن أخرى أو أبدأ مشروع تصنيع في بلدي. وأتمنى الأفضل".
وتعتبر قصة صلاح واحدة من بين العديد من القصص التي نتجت عن برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم شريان حياة لعدد لا يحصى من الأفراد الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد.
يسمح لهم هذا النظام بتصحيح وضعهم، والبقاء في البلاد، أو العودة إلى ديارهم دون مواجهة غرامات أو عقوبات باهظة. ومع بدء اليوم الأول من العفو، اجتاحت موجة من المشاعر والبدايات الجديدة الأشخاص الذي شملهم هذا العفو.
فلبينية تعود إلى وطنها بعد أشهر من الخوف
في يوليو/تموز، هربت جوي، وهي عاملة منزلية فلبينية، من صاحب عملها بعد أن تعرضت للتحرش الجنسي. وأثناء هروبها، استولت العاملة البالغة من العمر 41 عاماً على بعض الأشياء الأساسية لكنها لم تتمكن من استعادة جواز سفرها.
وبقيت مع صديقاتها في أبو ظبي بينما كان صاحب عملها يرفع ضدها قضية هروب. وقالت جوي: "عندما سمعت عن العفو، اغتنمت الفرصة على الفور للعودة إلى الفلبين".
وسوف يتواصل مسؤول من مكتب العمالة الفلبينية المهاجرة في أبو ظبي مع الوكالة التي وظفتها لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل قد سلم جواز سفر جوي لهم. ومع ذلك، أكد لها المسؤولون أنه إذا لم يتمكنوا من استعادة جواز سفرها، فلا يزال بإمكانها العودة إلى وطنها بوثيقة سفر سيتم إصدارها بدلاً منها.
ونصح مسؤولون فلبينيون بأنه في حال عدم العثور على جواز السفر في السفارة أو القنصلية، يجب على المتقدم الطلب للحصول على تقرير الشرطة والحصول على شهادة فقدان جواز السفر، ويمكن القيام بذلك من خلال موقع شرطة دبي الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو في مركز الشرطة المختص.
العودة التي طال انتظارها
"كريستوفر رافينز"، شاب أوغندي يبلغ من العمر 24 عاماً، سيعود أخيراً إلى وطنه بعد أن عاش بشكل غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين. والتي وصلها إلى في نوفمبر 2020 وعمل في تنظيف الطائرات حتى فقد وظيفته قبل عامين. لسوء الحظ، خدعه الوكلاء الذين وعدوه بوظيفة جديدة. منذ ذلك الحين، عمل كعامل نظافة وحارس أمن وهو يعيش في حالة من الغموض.
وعندما علم كريستوفر ببرنامج العفو، اشترى تذكرة طيران وكان أول من اصطف في الطابور في صباح الأول من سبتمبر/أيلول. وقال: "حجزت تذكرتي ووصلت إلى خيمة العفو في الساعة السابعة صباحاً عندما فتحت الأبواب. وأنا سعيد للغاية لأنني حصلت على تصريح الخروج".
ورغم أنه غير متأكد من المبلغ الدقيق للغرامات التي تراكمت عليه خلال العامين الماضيين، إلا أنه يقدرها بأكثر من 35 ألف درهم. وأضاف: "لم أر عائلتي خلال العامين الماضيين. وأخيراً، سألتقي بهم". وبعد حصوله على تصريح الخروج يوم الأحد، سافر كريستوفر بالطائرة من دبي إلى عنتيبي في أوغندا. ورغم رحيله، لا يزال متفائلاً بشأن العودة إلى الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.
بداية جديدة
وظهرت قصة أخرى عن بداية جديدة من خلال هذه المبادرة. فقد جاءت "دولوريس" إلى الإمارات العربية المتحدة قبل عامين للعمل لدى إحدى العائلات في أبو ظبي. وبعد أن ألغى صاحب عملها تأشيرتها، أقامت بدون تأشيرة لمدة عام ونصف. والآن، تشعر بسعادة غامرة بالعودة إلى الفلبين للالتحاق بعائلتها.
"أريد البقاء هنا ومواصلة العمل، لكن أسرتي أهم من المال"، قالت دولوريس. "سأرى أخيراً ابنتي وزوجي، ويمكننا أن نكون سعداء مرة أخرى".
صديقة دولوريس إلسا، 47 عاماً، التي التقت بها أثناء عملها بشكل غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة، تعيش في البلاد منذ خمس سنوات بعد هروبها من عملها كخادمة منزلية في دبي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، تخطط إلسا للتقدم بطلب للحصول على وظيفة جديدة في الإمارات العربية المتحدة والبدء من جديد.
وقالت إلسا معربة عن امتنانها: "إن ما تفعله دولة الإمارات العربية المتحدة أمر رائع، إذ تمنح الناس فرصة العيش حياة سعيدة مرة أخرى".