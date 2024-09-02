العفو يعيد الأمل للمخالفين: قصص إنسانية

ورغم أنه غير متأكد من المبلغ الدقيق للغرامات التي تراكمت عليه خلال العامين الماضيين، إلا أنه يقدرها بأكثر من 35 ألف درهم. وأضاف: "لم أر عائلتي خلال العامين الماضيين. وأخيراً، سألتقي بهم". وبعد حصوله على تصريح الخروج يوم الأحد، سافر كريستوفر بالطائرة من دبي إلى عنتيبي في أوغندا. ورغم رحيله، لا يزال متفائلاً بشأن العودة إلى الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.