الشرق الأقصى يتصدر الوجهات السياحية في الإمارات

هل تخطط للسفر هذا الصيف؟

مع بقاء شهر واحد فقط على انتهاء العطلة الصيفية، يواجه سكان الإمارات تحديات كبيرة في الحصول على تأشيرات لبعض الوجهات. والجدير بالذكر أنّ فترة الانتظار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تمتد الآن لأكثر من عام. وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك العديد من الدول التي تقدم تأشيرات لسكان الإمارات في غضون بضعة أيام، مما زاد من شهرة وشعبية هذه البدائل.