الشرق الأقصى يتصدر الوجهات السياحية في الإمارات
هل تخطط للسفر هذا الصيف؟
مع بقاء شهر واحد فقط على انتهاء العطلة الصيفية، يواجه سكان الإمارات تحديات كبيرة في الحصول على تأشيرات لبعض الوجهات. والجدير بالذكر أنّ فترة الانتظار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تمتد الآن لأكثر من عام. وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك العديد من الدول التي تقدم تأشيرات لسكان الإمارات في غضون بضعة أيام، مما زاد من شهرة وشعبية هذه البدائل.
ووفقاً لخبراء السفر، أصبحت دول الشرق الأقصى الخيار الأمثل والأفضل لسكان الإمارات.
وقال "شمشيد سي في"، المستشار الأول للسفر الخارجي لدى شركة "وايزفوكس" للسياحة: "تعد كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وفيتنام الآن الوجهات المفضلة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لسهولة عملية الحصول على التأشيرة. لطالما كانت اليابان الوجهة المفضلة الأولى. ونظراً للطلب المتزايد على ‘أرض الشمس المشرقة‘، يجب الآن تقديم طلبات التأشيرة عبر موقع ‘في أف أس‘ ‘VFS‘ اعتباراً من 1 أغسطس".
كما أشار الخبراء أيضاً إلى أن هناك العديد من الوجهات السياحية التي تقدم أسهل وأسرع عملية للحصول على التأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت "رشيدة زاهد"، نائبة رئيس العمليات لدى ‘مسافر‘ ‘Musafir.com‘: "تمنح جورجيا وأذربيجان وأرمينيا ومصر وقيرغيزستان وألبانيا والجبل الأسود وعمان تأشيرات عند الوصول لبعض الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما تقدم دول مثل كازاخستان وجزر المالديف وموريشيوس وتايلاند وتركيا وسيشيل والبوسنة تأشيرات عند الوصول لجنسيات معينة مقيمة في الإمارات."
مدة الموافقات على التأشيرة
وفقاً لخبراء المجال، تستغرق الموافقات على تأشيرة شنغن أشهراً، مما قد يعيق خطط السفر الصيفية إلى الوجهات الأوروبية. وفي المقابل، قد تستغرق تأشيرات دول الشرق الأقصى ما بين 3 إلى 10 أيام.
وقال شمشيد: "تقدم ماليزيا وفيتنام الموافقات على التأشيرة خلال ثلاثة أيام عمل تقريباً، بينما تمنح إندونيسيا تأشيرة عند الوصول لبعض الجنسيات."
وأضافت زاهد: "في بعض البلدان مثل كمبوديا والأردن وكينيا والمغرب والسعودية وسريلانكا وتنزانيا وفيتنام وروسيا وسنغافورة وأستراليا، يمكن للمرء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية مع وقت معالجة يتراوح من 3 إلى 10 أيام عمل تقريباً للجنسيات المؤهلة."
توفر التأشيرة لأوروبا
يسلط خبراء الصناعة الضوء على أنه على الرغم من أن الحصول على تأشيرات معظم الدول الأوروبية يُعتبر مشكلة هذا الصيف، إلا أن هناك بعض الوجهات التي تقدم عملية سهلة للحصول على التأشيرة.
وقال شمشيد: "دول البلقان تحظى بطلب كبير، لكن وقت معالجة التأشيرة يبقى مشكلة. ومن ناحية أخرى، فإن المواعيد الخاصة بالدول الأوروبية مثل تركيا والمملكة المتحدة متاحة بسهولة."
المستندات المطلوبة
لتقديم طلبات التأشيرة، يلزم توفر المستندات الأساسية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية والصور، على الرغم من أن بعض الدول تطلب أيضاً كشف حساب مصرفي.
التلال على حساب الوجهات الشاطئية
وفقا لخبراء السفر، فإن الوجهات الشاطئية تكون من آخرالخيارات خلال فصل الصيف، حيث يختار أغلبية الناس المناظر الطبيعية الجبلية. فيما قال شمشيد: "لا تزال دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، تحظى بشعبية كبيرة بسبب سياسة التأشيرة عند الوصول."
لاحظ المسؤولون التنفيذيون في الصناعة حدوث تغييرات في تفضيلات السفر لدى المقيمين في الإمارات، حيث اختار العديد منهم تخطيط رحلاتهم بشكل مستقل بدلاً من الاعتماد على وكالات السفر. ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص بين المسافرين الشباب.
وأضاف شمشيد: "لقد لاحظنا أن العديد من الشباب الذين يرغبون في السفر يفضلون التخطيط للرحلاتهم بأنفسهم لأنهم لا يريدون الذهاب إلى الأماكن الشهيرة، وهم على استعداد لاستكشاف ما لم يتم استكشافه بعد."