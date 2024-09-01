الحصول على جواز سفر بديل للفلبينيين في الإمارات

إذا لم يكن جواز السفر من بين الجوازات التي تم تسليمها للسفارة أو القنصلية، فيجب على مقدم الطلب تقديم بلاغ للشرطة وطلب شهادة فقدان جواز السفر. وفي دبي، يمكن القيام بذلك من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيق الهاتف المحمول. كما يمكن الحصول على شهادات فقدان جواز السفر من مركز الشرطة الذي يقع في نطاق اختصاصه المنطقة التي صدرت فيها تأشيرة مقدم الطلب.