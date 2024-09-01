الحصول على جواز سفر بديل للفلبينيين في الإمارات
أصدرت البعثات الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة إرشادات حول الخدمات التي تقدمها للفلبينيين الذين يسعون إلى الحصول على عفو عن تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك كيفية التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر بديلة مفقودة.
يمكن للمتقدمين الفارين من أصحاب عملهم الاستفسار في السفارة الفلبينية في أبو ظبي والقنصلية العامة الفلبينية في دبي عما إذا تم تسليم جوازات سفرهم إليهم.
إذا لم يكن جواز السفر من بين الجوازات التي تم تسليمها للسفارة أو القنصلية، فيجب على مقدم الطلب تقديم بلاغ للشرطة وطلب شهادة فقدان جواز السفر. وفي دبي، يمكن القيام بذلك من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيق الهاتف المحمول. كما يمكن الحصول على شهادات فقدان جواز السفر من مركز الشرطة الذي يقع في نطاق اختصاصه المنطقة التي صدرت فيها تأشيرة مقدم الطلب.
متطلبات
الحضور الشخصي للمتقدم
صورة من الصفحة الأولى من جواز السفر المفقود (إن وجد)
شهادة الميلاد الصادرة عن هيئة الإحصاء الفلبينية (PSA). مطلوب شهادة ميلاد منقولة من السجل المدني المحلي (LCR) عندما تكون الإدخالات في شهادة الميلاد PSA غير واضحة أو غير قابلة للقراءة. مطلوب تقرير ميلاد موثق بشكل صحيح من PSA إذا كان مقدم الطلب مولودًا في الخارج.
بطاقة هوية سارية المفعول مع 3 صور منها
شهادة الخسارة الصادرة في البعثات الفلبينية (الأصل ونسختان مصورتان)
تقرير الشرطة الصادر من الشرطة مع الترجمة الانجليزية (الأصل و2 صورة)
المستندات الداعمة الإضافية التي قد تكون مطلوبة.
رسوم
يتعين على المقيمين الفلبينيين الذين فقدوا جوازات سفرهم دفع مبلغ 600 درهم إماراتي للحصول على جواز سفر بديل. كما يتعين عليهم دفع مبلغ 100 درهم إماراتي للحصول على وثيقة إقرار بالفقدان.
بالنسبة لتقديم طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة للقاصرين وتجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية، يمكن العثور على التفاصيل على موقع القنصلية الفلبينية.
وقت المعالجة
وقالت البعثات الفلبينية إن جوازات السفر سيتم إصدارها بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
يجب على المتقدمين الذين لا يتمكنون من الحصول على جواز سفر خلال فترة العفو التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر بدلاً من جواز السفر المفقود أو منتهي الصلاحية.