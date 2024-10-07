التأشيرات الأمريكية: تحديات التأخير للمقيمين وحلول مقترحة

مع استمرار ازدياد الطلب على تأشيرات الولايات المتحدة، يلاحظ المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد تأثير فترات الانتظار الطويلة للحصول على المواعيد في السفارة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن المتقدمين من بعض البلدان يواجهون تأخيرات تتراوح بين تسعة إلى اثني عشر شهراً، بينما تواجه بعض الجنسيات فترات انتظار أطول تصل إلى عامين.
وبحسب "أنستازيا يانتشينكو"، الرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فيزا سيرفسز" "The Visa Services"، فإن هناك عدة أسباب وراء طول فترات الانتظار. "يمكن أن تُعزى الاختلافات في أوقات الانتظار إلى جواز سفر مقدم الطلب. يتمتع حاملو جوازات السفر الإماراتية بطابور أقصر من نظرائهم من البلدان ذات الطلب الأعلى والمواعيد المتاحة الأقل.
"على سبيل المثال، في حين يتمتع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعملية أكثر انسيابية، فإن الانتظار بالنسبة لحاملي جوازات السفر الهندية أو الروسية يستغرق حوالي عام. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر حوالي عامين لحاملي جوازات السفر الإيرانية"، كما قالت "أنستازيا".
ومن بين العوامل التي تساهم في هذه التأخيرات سهولة الوصول إلى طلبات التأشيرة الأمريكية على مستوى العالم. فالأفراد من مختلف البلدان، بما في ذلك تلك التي لا توجد بها سفارات أمريكية أو أولئك الذين تلقوا رفضاً للتأشيرة في بلدانهم الأصلية، يتقدمون بطلباتهم أيضاً من الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى هذا التدفق من الطلبات إلى الازدحام وتمديد أوقات معالجة الطلبات.
وأوضحت "أنستازيا" أن العديد من المسافرين يختارون الجمع بين رحلاتهم إلى دبي وتقديم طلبات الحصول على التأشيرة. وأضافت: "يستمر "الحلم الأمريكي" في جذب الناس من المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤخر عملية حصول المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على التأشيرة. وينظر الكثيرون إلى دبي على أنها محطة مؤقتة، حيث يسعون إلى السفر إلى أماكن أبعد".
فرضت بعض البلدان مثل عُمان وقيرغيزستان قيوداً محلية على طلبات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة دون تصريح إقامة محلي، مما دفع المزيد من المتقدمين للحصول على التأشيرة للقدوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجاتهم.
تتوفر خدمات مختلفة لمن يتطلعون إلى تسريع موعد الحصول على التأشيرة، بما في ذلك التواصل مع المتخصصين الذين يمكنهم المساعدة في عملية حجز الموعد، وضمان قدرة المتقدمين على تأمين أماكن متاحة بكفاءة أكبر.
ولتقليل المخاطر في عملية طلب التأشيرة واحتمال رفض التأشيرة، من الضروري اتباع الإرشادات الرئيسية. إن التأكد من اكتمال طلبك، وتقديم مستندات دقيقة، وتقديم قضية مقنعة يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص الحصول على نتيجة ناجحة.
وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز طلبك:
لا تكذب على القنصل (لا أثناء المقابلة ولا في الطلب) - إذا تم اكتشاف ذلك، فسوف يتبع ذلك الرفض.
أظهر روابط قوية ببلدك الأصلي من خلال ملكية العقارات والأطفال في المدارس والمعلومات الواضحة بشأن الحساب المصرفي الخاص بك.
من المهم أيضاً أن يكون لديك سجل سفر جيد . إذا رأى القنصل أنك سافرت إلى المملكة المتحدة أو أوروبا ثم عدت إلى بلدك الأصلي، فهذا أمر إيجابي بالنسبة لك.
حدد هدفاً واضحاً لرحلتك . يجب أن تتضمن خطة السفر المكان الذي ستذهب إليه، والسبب وراء ذلك، والمكان الذي ستقيم فيه، وما إلى ذلك.
استعد جيداً للمقابلة. إذا كنت تقدم طلبك من خلال مقدمي الخدمات، فيمكنك الحصول على إرشادات منهم حول ما يجب توقعه أثناء المقابلة، بما في ذلك كيفية التصرف وكيفية الرد على الأسئلة.
مع مواجهة المقيمين لفترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة، فإن فهم العوامل الكامنة وراء التأخير وإيجاد الحلول يمكن أن يساعد في جعل العملية أكثر سلاسة للذين يسعون للسفر إلى الولايات المتحدة.
لقد سهلت اتفاقية حديثة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على حاملي جوازات السفر الإماراتية السفر إلى الولايات المتحدة. لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في الطابور العام بعد الوصول؛ وسيتمتعون بدخول سريع. يمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية الحاصلين على تأشيرات أمريكية صالحة التقدم بطلب للحصول على برنامج الدخول العالمي، وسيخضعون للفحص قبل منحهم الموافقة.
وبمجرد الموافقة على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، يمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية تسجيل الوصول بسرعة في 75 نقطةً محددةً، أو نقاط الدخول العالمي في مرافق التخليص المسبق التابعة للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند الوصول إلى منافذ الدخول الأمريكية، متجاوزين خطوط الهجرة والأوراق المعتادة.
عند التقدم بطلب للحصول على الدخول العالمي، يتعين على المسافرين تقديم تفاصيل شخصية مثل العمر ومكان الميلاد والجنسية وحالة العمل ومعلومات جواز السفر وأي سجل إجرامي أو رفض تأشيرة سابقة أو تصاريح دخول (إن وجدت).
وتستغرق المقابلة ما بين 10 إلى 30 دقيقة، ويطلب بها من المسافرين تقديم وثائق الهوية وشرح أسباب زيارتهم للولايات المتحدة.