التأشيرات الأمريكية: تحديات التأخير للمقيمين وحلول مقترحة

ومن بين العوامل التي تساهم في هذه التأخيرات سهولة الوصول إلى طلبات التأشيرة الأمريكية على مستوى العالم. فالأفراد من مختلف البلدان، بما في ذلك تلك التي لا توجد بها سفارات أمريكية أو أولئك الذين تلقوا رفضاً للتأشيرة في بلدانهم الأصلية، يتقدمون بطلباتهم أيضاً من الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى هذا التدفق من الطلبات إلى الازدحام وتمديد أوقات معالجة الطلبات.