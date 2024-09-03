البعثات الباكستانية تدعم برنامج العفو وتعمل أيام السبت
طلبت دولة الإمارات من الباكستانيين المقيمين فيها الاستفادة من خطة العفو التي أطلقتها حكومة البلاد لتقنين وضعهم.
وقالت البعثات الباكستانية في الإمارات إنها تقدم دعمها الكامل لمبادرة حكومة الإمارات حتى يتمكن عدد كبير من الناس من الاستفادة منها.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة عفو من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2024. وفي أعقاب هذا الإعلان، تقدم سفارة باكستان في أبوظبي والقنصلية العامة لباكستان في دبي كل المساعدة الممكنة للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لضمان استفادتهم الكاملة من خطة العفو التي قدمتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، ونحث جميع المواطنين الباكستانيين المؤهلين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها حكومة الإمارات العربية المتحدة".
من أجل تسهيل عملية تقديم الباكستانيين طلبات العفو في البلاد، ستظل السفارة والقنصلية الباكستانية مفتوحة أيام السبت حتى نهاية أكتوبر 2024 لاستيعاب المتقدمين الذين يحتاجون إلى تجديد أو تحديث أو التحقق من صحة وثائقهم. يمكن للمتقدمين الاستفادة من الخدمات القنصلية مثل تجديد أو إصدار بطاقات الهوية الوطنية وجواز السفر وخدمات التصديق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أقسام الممرات الخارجية متاحة لإصدار وثائق المرور الخارجي/السفر في حالات الطوارئ لأولئك الذين يحملون الجنسية الباكستانية ولا يمتلكون جوازات سفر لتسهيل سفرهم إلى باكستان.
وقالت البعثات في بيان أصدرته يوم الاثنين: "إن السفارة والقنصلية العامة الباكستانية تظلان ملتزمتين بشكل كامل بدعم أفراد المجتمع الباكستاني خلال هذه الفترة".
والباكستانيون هم ثاني أكبر جالية بعد الهنود المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. من بين ما يقرب من 9.7 مليون نسمة في الإمارات العربية المتحدة، يشكل الباكستانيون حوالي 1.7 مليون شخص جعلوا الإمارات موطنهم. في عام 2023 وحده، جاء أكثر من 230 ألف باكستاني إلى البلاد بحثًا عن وظائف وفرص حياة أفضل.