البعثات الباكستانية تدعم برنامج العفو وتعمل أيام السبت

وأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة عفو من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2024. وفي أعقاب هذا الإعلان، تقدم سفارة باكستان في أبوظبي والقنصلية العامة لباكستان في دبي كل المساعدة الممكنة للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لضمان استفادتهم الكاملة من خطة العفو التي قدمتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، ونحث جميع المواطنين الباكستانيين المؤهلين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها حكومة الإمارات العربية المتحدة".