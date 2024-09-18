"الاتحادية للهوية": العفو يغطي المخالفين داخل الدولة فقط

بالنسبة للرضع، أشار الخيلي إلى ضرورة تقديم شهادة الميلاد وجواز السفر أو وثيقة العودة لتسوية أوضاعهم، في حين أن الراغبين في مغادرة الإمارات يجب أن يكون لديهم جواز سفر صالح أو وثيقة سفر لضمان الحصول على تصريح المغادرة.

وأكد أيضاً على ضرورة حجز تذاكر السفر بعد الحصول على تصريح المغادرة لضمان خروج سلس، ولن يكون هناك منع من العودة لمن سيستفيد من العفو.