الإمارات: موقع جديد لخدمات التأشيرات والإقامة بميزات مبتكرة
تم إطلاق موقع إلكتروني جديد ومحسّن لخدمات التأشيرات والإقامة في الإمارات اليوم الخميس، ويعد المستخدمين بتجربة "أسرع وأكثر كفاءة وأماناً".
وقامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتحديث موقعها الإلكتروني، حيث قدّمت ميزات جديدة تسهّل على المستخدمين الوصول إلى الخدمات في أي وقت وفي أي مكان.
وأضافت الهيئة أن وقت التحميل قد تحسّن، ممّا أدى إلى تقليل التأخيرات. كما أصبحت الواجهة الآن أكثر سهولة في الاستخدام.
فيما يلي الميزات الجديدة في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المحسّن:
التصفّح الصوتي: يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين في البحث عن المعلومات والخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى الكتابة أو التصفّح.
دليل تفاعلي: تتيح هذه الأداة، التي تصنف خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المعلومات والشروط والإجراءات اللازمة لكل خدمة، ممّا يسهل عمليات التقديم بشكل أكثر سلاسة.
خيارات الوصول المرنة: تتضمن هذه الميزات التي تدعم متطلبات القراءة والتصفّح المتنوعة، ممّا يضمن للمستخدمين إمكانية العثور بسهولة على الخدمات مع تحسين الألوان والخطوط والتصفّح.
وقال اللواء "سهيل الخييلي"، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بخدمات عالية الجودة على مدار الساعة، وتعكس هذه المنصة الجديدة التزامنا بتعزيز تجربتهم".
كما يمكن للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني البقاء مطلعين على أحدث التطورات والمبادرات والمشاريع والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة.