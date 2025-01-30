الإمارات: موقع جديد لخدمات التأشيرات والإقامة بميزات مبتكرة

التصفّح الصوتي: يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين في البحث عن المعلومات والخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى الكتابة أو التصفّح.

دليل تفاعلي: تتيح هذه الأداة، التي تصنف خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المعلومات والشروط والإجراءات اللازمة لكل خدمة، ممّا يسهل عمليات التقديم بشكل أكثر سلاسة.