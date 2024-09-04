الإمارات: خطوات سهلة للتحقق من صلاحية تأشيرة السياحة
قال مسؤول حكومي لصحيفة الخليج تايمز إن الإمارات تخطط لاستقبال 40 مليون زائر في فنادقها بحلول عام 2031. وهذا يعني أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتقدم عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم بطلبات للحصول على تصاريح دخول لزيارة البلاد.
وعند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة، يمكنك أن تحمي نفسك من عمليات الاحتيال المحتملة من خلال طرح خمسة أسئلة فقط على نفسك. يمكنك الاطلاع عليها هنا.
ومع ذلك، إذا كنت قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على تأشيرة وترغب في التأكد من أنها صالحة، فيمكنك التحقق من حالتها عبر الإنترنت. إليك كيفية التحقق من صلاحية تأشيرتك:
دبي
إذا حصلت على تأشيرتك من دبي، فعليك التوجه إلى موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتحقق من صلاحيتها. وإليك كيفية القيام بذلك في 5 خطوات فقط:
1. أولاً، توجه إلى موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وانقر على "حالة التأشيرة" في الصفحة الرئيسية.
2. سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة جديدة حيث يمكنك رؤية العديد من الخيارات - يمكنك البحث عن طلبك باستخدام رقم ملفك.
3. حدد "ملف" للبحث عن الطلب الخاص بك.
4. بعد ذلك، املأ جميع التفاصيل ذات الصلة مثل اسمك وتاريخ ميلادك ورقم الملف. حدد المربع الموجود بالأسفل للتأكد من أنك لست روبوتاً وانقر فوق "بحث".
5. يجب أن تتمكن من رؤية حالة تأشيرتك بعد البحث عنها باستخدام هذه الطريقة. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من رؤية الحالة، فمن المحتمل أن تكون تأشيرتك مزورة.
الإمارات الأخرى
إذا تم تقديم طلب تأشيرة الزيارة الخاص بك من خلال إمارة أخرى، فيمكنك التحقق من صحة تأشيرتك باستخدام خدمة عبر الإنترنت تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
أولاً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae، وفي هذه الصفحة، انقر على "خدمات التأشيرات العامة" في الشريط الموجود في الأعلى.
بعد ذلك، حدد "تتبع الطلب". سيتم نقلك إلى صفحة أخرى حيث يمكنك البحث عن طلب التأشيرة الخاص بك باستخدام بريدك الإلكتروني ورقم الطلب.
بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة والنقر فوق "بحث"، يجب أن تتمكن من العثور على طلب التأشيرة الخاص بك.