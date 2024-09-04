الإمارات: خطوات سهلة للتحقق من صلاحية تأشيرة السياحة

قال مسؤول حكومي لصحيفة الخليج تايمز إن الإمارات تخطط لاستقبال 40 مليون زائر في فنادقها بحلول عام 2031. وهذا يعني أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتقدم عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم بطلبات للحصول على تصاريح دخول لزيارة البلاد.