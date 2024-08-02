الإمارات تعيد الأمل لمخالفي الإقامة بالعودة لعائلاتهم
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فترة سماح لمدة شهرين تبدأ في الأول من سبتمبر من هذا العام "للسماح للمخالفين بفرصة جديدة لتسوية أوضاعهم". وبعد سنوات من وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، أصبح بإمكان العديد من المغتربين رؤية عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم مرة أخرى، وذلك بفضل برنامج العفو.
قبل ست سنوات، في 1 أغسطس/ 2018، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج العفو الثالث للمخالفين لتخطيهم فترة الإقامة وذلك منذ عام 2007. وقد منح الأمر الأمل للآلاف حيث لن يعيشوا في خوف بعد الآن واستطاعوا البدء من جديد، وسمحت هذه الخطوة للعديد من المخالفين بتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد بسهولة.
على الرغم من أنه تم الإعلان عنها لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر 2018، إلا أن الحكومة قامت بتمديد الفترة حتى 31 ديسمبر. ويمكن لأولئك الذين قاموا بتسوية قضايا الهروب الخاصة بهم تسوية وضع عملهم وإقامتهم. حتى أن إحدى الأفراد عاد إلى موطنه ليتزوج بعد أن تم التنازل عن غرامة ضخمة تم فرضها عليه لتجاوز مدة الإقامة .
وبعد إعلان يوم الخميس، ستكشف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قريباً عن إجراءات العفو الأخيرة.
حضرت صحيفة خليج تايمز انطلاق برنامج العفو الأخير وأعدت تقريراً شاملاً عنه على أرض الواقع منذ اليوم الأول.
آمال كبيرة في اليوم الأول
تم إنشاء العديد من مراكز العفو في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وكانت الأخبار حول الإعفاء العام هي العنوان الرئيسي لعدة أيام. في دبي، توافد الآلاف من المقيمين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي في العوير. كان يوماً حاراً لكن الناس لم يمانعوا الأمر حيث جاءوا بآمال كبيرة في ذلك اليوم.
وتم نصب خيام ضخمة مكيفة، وقامت شرطة دبي بتنسيق حركة المرور والأشخاص. ومن بين الذين جاءوا مبكراً للاستفادة من العفو، الباكستاني زهير جاهان البالغ من العمر 60 عاماً، والذي يعمل نجاراً في الإمارات منذ 30 عاماً. لقد جاء على كرسي متحرك وكانت قد انتهت تأشيرته منذ سنوات مضت وأمنيته الوحيدة هي العودة إلى وطنه وجمع شمله مع عائلته في سنواته الأخيرة.
كان العديد من الذين حضروا في اليوم الأول هم من الهنود والباكستانيين والسريلانكيين والبنغلاديشيين والفلبينيين. بالإضافة للعديد من المغتربين الصينيين الذين حضروا إلى مركز العوير للحصول على العفو، حيث تجاوز العديد منهم مدة تأشيراتهم منذ عام 2016 عندما تم منحهم تأشيرات عند الوصول.
أحد البنغلاديشيين الذين جاءوا في ذلك اليوم كان محمد بلال البالغ من العمر 30 عاماً. انتهت صلاحية بطاقة عمله وجواز سفره في عام 2013، وجاء إلى الإمارات للعمل في مجال البناء في عام 2010 براتب 800 درهم. كان هذا أفضل مما يتمناه حيث أنه كان يقيم بصورة غير قانونية، وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على وظيفة أكثر أماناً هي الاستفادة من العفو.
نعمة للأم
تأججت المشاعر، وبالنسبة لأم مثل المغتربة الفلبينية آنا الموسى البالغة من العمر 53 عاماً، كان العفو بمثابة استجابة لدعواتها منذ فترة طويلة، للعودة إلى المنزل ورؤية طفلها الوحيد.
وصلت إلى دبي بشكل قانوني في عام 2008 وعملت في صالون حتى عام 2015 حتى انتهاء عقدها. ولم تتمكن من العثور على عمل آخر مناسب، ووصلت غرامة تجاوز مدة إقامتها إلى أكثر من 15 ألف درهم، مما جعلها غير قادرة على مغادرة البلاد.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز، لم تستطع أن تتمالك نفسها من البكاء بعد أن تم رفع الغرامة والسماح لها بالعودة إلى الفلبين دون أي عقوبات. وقالت وهي تنهار بالبكاء: "الحمد لله، هذا (العفو) نعمة."
وكان هناك أيضاً أب أحضر معه ابنته البالغة من العمر خمس سنوات، وكلاهما طلب العفو. وكمكافأة، أعلنت القنصلية الفلبينية أنها ستدفع الرسوم وتذاكر الطائرة للمغتربين الفلبينيين الذين قدموا للاستفادة من برنامج العفو الإماراتي.
"15 دقيقة فقط"
كانت عملية المعالجة سريعة. وصل المغترب الفلبيني مايكل لولونج، البالغ من العمر 39 عاماً آنذاك، إلى مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل افتتاحه في الساعة السابعة صباحاً. لقد اقترب من الشباك في الساعة 7.30 صباحاً وبحلول الساعة 7:45 صباحاً، كان قد أكمل تصحيح وضع إقامته. وقال لصحيفة خليج تايمز إن وظيفة فني كمبيوتر كانت في انتظاره.
كما نجح مواطن لولونج، جويل بينيلي، البالغ من العمر 50 عاماً، في تصحيح وضع إقامته. لقد عمل في وظائف بدوام جزئي لمدة ثلاث سنوات بسبب وضعه غير القانوني. ولكن بعد حصوله على الإعفاء، حصل على خطاب عرض للعمل بشكل منتظم. بدأ حياته من جديد وعمل بشكل قانوني كمدير عمليات في ورشة لتصليح السيارات في دبي.
العودة إلى المنزل للأبد
إحدى القصص المؤثرة التي غطتها صحيفة خليج تايمز في عام 2018 كانت قصة فرانسيسكو باتشيكو (58) الذي قال إنه انتهى للتو من حزم أمتعته وممتلكاته الأخرى قبل مجيئه إلى مركز العفو لتقديم طلب للحصول على تصريح خروج.
كان قد أحاط يوم 11 أغسطس في التقويم المعلق على جدار منزله - وهو اليوم الذي عاد فيه إلى الفلبين ليكون مع عائلته التي لم يرها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وكان باتشيكو مقيماً في دبي لمدة 27 عاماً. لقد جاء بصورة قانونية في عام 1991 بتأشيرة عمل، وعمل كمصنع في شركة للألمنيوم في جبل علي، لكن التعقيدات بدأت عندما أغلقت الشركة في عام 2010 ولم يوظفه أحد لأنه كان يبلغ من العمر 50 عاماً بالفعل.
وبما أنه كان لا يزال يعيل أطفاله، لم يكن أمامه خيار سوى البقاء في دبي. وكانت قصته هي نفسها بالنسبة للعديد من الآخرين الذين تجاوزوا مدة الإقامة لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم. وبدلاً من العودة إلى وطنهم، اختاروا البقاء في الإمارات العربية المتحدة لأنهم شعروا أنهم لن يتمكنوا من العثور على عمل مناسب في وطنهم.
وبعد التقدم بطلب العفو، عاد باتشيكو إلى منزله للأبد. وقال: "أنا ممتن للغاية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. لقد تنازلت عن غرامات تجاوز مدة الإقامة والتي بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، وبفضل برنامج العفو، أستطيع أخيراً أن أكون مع عائلتي مرة أخرى."
'هنا تأتي العروس'
كما تحدثت صحيفة خليج تايمز أيضاً مع المغتربين الذين عادوا بسعادة إلى أوطانهم بعد الاستفادة من برنامج العفو.
ارتسمت ابتسامة كبيرة مبهجة على وجه المغتربة الفلبينية يونيلين ليامزون في ذلك اليوم من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2018 عندما انضمت إلى الدفعة الثانية من مواطني الفلبين الذين بلغ عددهم 116 والذين أعادتهم القنصلية الفلبينية إلى وطنهم.
لم يقتصر الأمر على عودتها إلى وطنها بعد مرور ثماني سنوات على إقامتها في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل غادرت البلاد أيضاً دون أي دين - حيث تم إلغاء الغرامة المفروضة عليها البالغة 170 ألف درهم - وكان الأمر الذي يسعدها أكثر هو أنها سافرت مع خطيبها الإماراتي ليتم الزواج في الفلبين.
وقالت ليامزون، 40 عاماً، وهي تمسك بوثائق سفرها بيد وخطيبها باليد الأخرى: "لقد تغيرت حياة الكثيرين إلى الأفضل بسبب برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لي، مهد البرنامج الطريق لي لأحصل على حفل زفاف أحلامي في مسقط رأسي."