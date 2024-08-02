الإمارات تعيد الأمل لمخالفي الإقامة بالعودة لعائلاتهم

أحد البنغلاديشيين الذين جاءوا في ذلك اليوم كان محمد بلال البالغ من العمر 30 عاماً. انتهت صلاحية بطاقة عمله وجواز سفره في عام 2013، وجاء إلى الإمارات للعمل في مجال البناء في عام 2010 براتب 800 درهم. كان هذا أفضل مما يتمناه حيث أنه كان يقيم بصورة غير قانونية، وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على وظيفة أكثر أماناً هي الاستفادة من العفو.