الإمارات تدعو المخالفين للاستفادة من اليوم الأخير للعفو

وهذا العام هو برنامج العفو الرابع الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان آخر برنامج منذ ست سنوات. بدأ في الأول من أغسطس 2018، وكان من المفترض أن يستمر لمدة 90 يومًا فقط حتى 31 أكتوبر 2018، لكن الحكومة الاتحادية مددت برنامج العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين للإقامة بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.