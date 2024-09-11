الإمارات: برنامج العفو لا يشمل المخالفات بعد 1 سبتمبر

منذ بدء برنامج العفو عن مخالفي الإقامة في الإمارات في الأول من سبتمبر، قام آلاف المقيمين المخالفين إما بتسوية أوضاعهم القانونية أو بمغادرة البلاد. ومع ذلك، ظل أحد الأسئلة المتكررة التي يتلقاها خبراء الهجرة هو ما إذا كان العفو يشمل الانتهاكات والغرامات التي تحدث بعد الأول من سبتمبر.