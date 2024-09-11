الإمارات: برنامج العفو لا يشمل المخالفات بعد 1 سبتمبر
منذ بدء برنامج العفو عن مخالفي الإقامة في الإمارات في الأول من سبتمبر، قام آلاف المقيمين المخالفين إما بتسوية أوضاعهم القانونية أو بمغادرة البلاد. ومع ذلك، ظل أحد الأسئلة المتكررة التي يتلقاها خبراء الهجرة هو ما إذا كان العفو يشمل الانتهاكات والغرامات التي تحدث بعد الأول من سبتمبر.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإن المخالفات التي ارتكبت بعد الأول من سبتمبر لا تغطيها الخطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عنهم كمتغيبين عن العمل بعد هذا التاريخ لن يستفيدوا من البرنامج.
وقد قدمت الهيئة تفاصيل إضافية حول برنامج العفو الذي يستمر لمدة شهرين. حيث يتم إعفاء المستفيدين المؤهلين من الغرامات المتعلقة بالبطاقة الإدارية وبطاقة المنشأة وبطاقة الهوية وعقود العمل. أما أولئك الذين يختارون مغادرة البلاد فلن يتم فرض حظر على عودتهم.
وفيما يلي بعض الأسئلة الأخرى التي أجابت عنها الهيئة:
ماذا يحدث إذا لم يتمكن الشخص من تسوية وضعه خلال الفترة المحددة؟
يسري العفو من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، وإذا لم يقم المقيمون المخالفون بتسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة، فسيتم تطبيق جميع الغرامات والعقوبات ذات الصلة.
ما هي مدة صلاحية تصريح المغادرة بعد أخذ البصمات؟
تظل تصاريح المغادرة الصادرة خلال هذه الفترة صالحة لمدة 14 يوماً. وفي حالة انتهاء صلاحية التصريح قبل مغادرة الفرد، سيتم إعادة فرض الغرامات والعقوبات السابقة تلقائياً.
كيف يتم التعامل مع مخالفات المرور ورخص المركبات في حال مغادرة الدولة؟
يُطلب منهم "التنازل عن السيارة" قبل المغادرة. وقد فهمت صحيفة "خليج تايمز" أن ذلك يعني التنازل عن أي مطالبات مالية عليها.
ما هي الفئات التي يمكنها الاستفادة من فترة السماح؟
تستفيد أربع فئات رئيسية من الأفراد من فترة السماح، وهذه الفئات هي: الأشخاص الذين انتهت إقاماتهم أو أصبحت غير صالحة، والأفراد الذين انتهت تأشيراتهم، والأشخاص المدرجون في تقارير وقف العمل الإدارية، والأفراد المولودون خارج البلاد ولم يتم تسجيل إقامتهم خلال أربعة أشهر من ولادتهم.
ما هي المزايا الأخرى لفترة السماح؟
تقدم فترة السماح ميزتين إضافيتين، وهما:
الإعفاء من الرسوم المختلفة مثل تلك المتعلقة بإلغاء الإقامة والتأشيرات وتصاريح وقف العمل وتصاريح المغادرة.
السماح للأفراد بمغادرة البلاد دون مواجهة حظر على إعادة الدخول، شريطة تسوية أوضاعهم خلال فترة السماح.