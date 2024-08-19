الإقامة الذهبية تحفز الطلب على العقارات الفاخرة بدبي

وقالت "براثيوشا جورابو"، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في كوشمان آند ويكفيلد كور" "Cushman & Wakefield Core": "لكي تكون مؤهلاً للحصول على التأشيرة الذهبية يجب عليك شراء عقار بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر. وفي حين ساهمت عوامل مختلفة في زيادة نشاط المعاملات - بما في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالمي لدبي - شهدت معاملات العقارات التي تزيد عن 2 مليون درهم زيادة بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يبين أن التأشيرات الذهبية لا تزال محركاً مهماً للطلب".