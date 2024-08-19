الإقامة الذهبية تحفز الطلب على العقارات الفاخرة بدبي
تشهد العقارات التي تبلغ قيمتها 2 مليون درهم طلباً كبيراً في عام 2024 من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين الراغبين في الحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات.
ويتعين على المستثمرين العقاريين الباحثين عن إقامة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة شراء أصول بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر. وللتأهل للحصول على التأشيرة الذهبية في دبي، يمكن للمستثمرين شراء عقار واحد بقيمة 2 مليون درهم أو عقارات متعددة بقيمة إجمالية لا تقل عن 2 مليون درهم.
وقالت "براثيوشا جورابو"، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في كوشمان آند ويكفيلد كور" "Cushman & Wakefield Core": "لكي تكون مؤهلاً للحصول على التأشيرة الذهبية يجب عليك شراء عقار بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر. وفي حين ساهمت عوامل مختلفة في زيادة نشاط المعاملات - بما في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالمي لدبي - شهدت معاملات العقارات التي تزيد عن 2 مليون درهم زيادة بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يبين أن التأشيرات الذهبية لا تزال محركاً مهماً للطلب".
في عام 2023، أصدرت دبي 158 ألف تأشيرة ذهبية لمشتري العقارات والطلاب والعلماء والمهنيين وغيرهم.
وبحسب أحدث تقرير لشركة "بروبرتي مونيتور" "Property Monitor" لشهر يوليو، شهدت العقارات التي تتراوح أسعارها بين 1.5 مليون إلى 2 مليون درهم نمواً سريعاً في حصتها، بنسبة 3.5% إلى 14.5%، وذلك بفضل إطلاق مشاريع جديدة لشقق عالية الجودة في "بالاس ريزيدنسز" في دبي هيلز وأرلو في دبي كريك هاربور، حيث بلغ متوسط أسعار المبيعات 2,421 درهم و2,601 درهم للقدم المربع على التوالي.
ووفقاً لشركة "بروبرتي مونيتور"، وهي جزء من شركة "كافنديش ماكسويل" "Cavendish Maxwell": على نحو مماثل، شهدت العقارات التي تتراوح أسعارها بين 2 مليون و 3 ملايين درهم نمواً ملحوظاً أيضاً بنسبة نمو بلغت 2%. ويمكن أن يُعزى النمو في هذا القطاع إلى نفس المشاريع فضلاً عن مبيعات الشقق الفاخرة في "بايز 101" في الخليج التجاري، والمنازل الفاخرة في "بارك جرينز" في داماك هيلز 2، حيث بلغ متوسط قيمة السعر لكل قدم مربع 3002 درهم و 1136 درهم على التوالي.
وأظهرت البيانات أن العقارات التي تتراوح أسعارها بين مليون و 3 ملايين درهم استحوذت على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 48.5%، بارتفاع 4.2%. وتمثل الفئات المنخفضة السعر التي تقل قيمة عقاراتها عن مليون درهم 29.6% من السوق، بانخفاض 1% على أساس شهري، في حين تمثل العقارات التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين درهم 21.9% من السوق، بانخفاض 3.2% على أساس شهري.
في الوقت نفسه، كانت الشريحة التي تراوح قيمتها بين 5 و 10 ملايين درهم هي الخاسر الأكبر من حيث حصة السوق، حيث انخفضت بنسبة 2.4%، لتصل إلى 5.5% على أساس شهري.
وبالإضافة إلى مشتري العقارات، هناك أيضاً طلب قوي على التأشيرة الذهبية بين الأفراد ذوي الثروات العالية، وللتأهل للحصول على هذه الإقامة المرغوبة بشدة يتعين عليهم إيداع مليوني درهم في حساب مصرفي.