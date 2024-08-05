الإقامة الذهبية تجذب المستثمرين الأثرياء إلى دبي

تتطلب البنوك في الإمارات استثمارات بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في الودائع لفترة لا تقل عن عامين. بعد ذلك، تقوم البنوك بإصدار شهادة إثبات لتسهيل الإقامة طويلة الأمد.

وقال "شهزاد حميد"، المدير الإداري للخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، لـ "خليج تايمز": "هناك اهتمام متزايد بالتأشيرة الذهبية من خلال الودائع والرهون العقارية، مع تزايد عدد العملاء الذين يتطلعون إلى تأمين إقامة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة".