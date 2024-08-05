الإقامة الذهبية تجذب المستثمرين الأثرياء إلى دبي
قالت البنوك المحلية إن الطلب على التأشيرات الذهبية من خلال الودائع المصرفية يتزايد بشكل مطرد مع تدفق أصحاب الملايين إلى الإمارات العربية المتحدة للاستقرار وخاصة دبي.
تتطلب البنوك في الإمارات استثمارات بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في الودائع لفترة لا تقل عن عامين. بعد ذلك، تقوم البنوك بإصدار شهادة إثبات لتسهيل الإقامة طويلة الأمد.
وقال "شهزاد حميد"، المدير الإداري للخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، لـ "خليج تايمز": "هناك اهتمام متزايد بالتأشيرة الذهبية من خلال الودائع والرهون العقارية، مع تزايد عدد العملاء الذين يتطلعون إلى تأمين إقامة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة".
وقال إنهم شهدوا قدراً كبيراً من الاهتمام ببرنامج التأشيرة الذهبية من العملاء في المملكة المتحدة وأوروبا وشبه القارة الهندية.
وكان الطلب على تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات مرتفعاً، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، حيث تم طرحها لفئات مختلفة مثل رواد الأعمال والمبرمجين والمهنيين والطلاب المتفوقين والعلماء وأصحاب العقارات والأفراد ذوي الثروات العالية الذين يقومون بإيداع 2 مليون درهم في البنوك المحلية.
وفي دبي وحدها، كان 158 ألف شخص يحملون التأشيرة الذهبية اعتباراً من مايو 2024.
وكما هو الحال مع مطوري العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم البنوك المحلية أيضاً بتسهيل حصول عملائها الأفراد من ذوي الثروات العالية على تأشيرات طويلة الأجل عند إيداع مليوني درهم.
وتروج العديد من البنوك المحلية لهذا الأمر بقوة على مواقعها الإلكترونية لجذب المزيد من الودائع من العملاء الأفراد ذوي الثروات العالية.
البنوك الإماراتية التي تقدم التأشيرة الذهبية من خلال وديعة بقيمة مليوني درهم:
بنك أبوظبي التجاري (ADCB)
مصرف عجمان (وديعة الوكالة)
بنك المارية المحلي
بنك أبوظبي الأول (FAB)
بنك رأس الخيمة
وفقاً للتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023، ظل نمو ودائع النظام المصرفي الإماراتي قوياً، حيث نمت بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من عام 2024. ودعمت ودائع الأفراد المقيمين والشركات الخاصة النمو القوي للودائع، حيث ارتفعت بنسبة 15.3 في المائة و24.2 في المائة على أساس سنوي على التوالي. وفي الوقت نفسه، تراجع نمو ودائع غير المقيمين بعد معدلات النمو السلبية خلال الأرباع السابقة.
قدم بنك رأس الخيمة (RAKBank) عرضاً خاصاً للإقامة الذهبية لعملائه المميزين. يساعد البنك المهتمين بالحصول على الفيزا الذهبية من خلال الودائع والرهن العقاري، ويقوم بإصدار الشهادة المطلوبة للسلطات.
بالإضافة إلى ذلك، تعاون بنك رأس الخيمة الوطني أيضاً مع وكالة PRO للحصول على خدمات PRO مخفضة لعملائه من أجل معالجة التأشيرة الذهبية، حسبما أضاف حميد.
قال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: "نحن نسهل على العملاء الحصول على التأشيرة الذهبية من خلال وضع وديعة وكالة بقيمة مليوني درهم. المنتج الذي يقدمه مصرف عجمان هو الوديعة، وللعملاء الحرية في استخدام الوديعة لأغراض التأشيرة الذهبية، والتي يتم التعامل معها مباشرة مع السلطات الإماراتية دون مشاركة مباشرة من المصرف."