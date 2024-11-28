الإقامة الذهبية برأس الخيمة: استقرار وظيفي وأمان للمعلمين

رحب المعلمون في رأس الخيمة ببرنامج التأشيرة الذهبية الجديد، الذي يقولون إنه سيمنحهم الاستقرار ويساعدهم في التخطيط للمستقبل.

بالنسبة للأمريكية "ليديا"، أصبحت رأس الخيمة بمثابة منزل ثانٍ بعد قضاء أربع سنوات في التدريس هناك. وقالت ليديا، معلمة التربية الخاصة البالغة من العمر 25 عاماً في مدرسة ويلسبرينج: "التأشيرة طويلة الأمد ستوفر لي الاستقرار والتقدير، وستساعدني على التخطيط بشكل أفضل للمستقبل".

وأوضحت ليديا أن البرنامج يعكس التزامها تجاه المجتمع ويحفزها على بذل المزيد من الجهد في دورها كمعلمة. وأضافت: "أتمنى أن أرى الأطفال الذين درّستهم منذ انتقالي إلى هنا يكبرون ويحققون النجاح في حياتهم".