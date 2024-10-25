الأحد ..بدء عمل مكتب المساعدة للعفو عن التأشيرات في القنصلية الهندية بدبي

وأعلنت السفارة الهندية في أبو ظبي والقنصلية في دبي عن عدة إجراءات عدة لمساعدة المغتربين بعد أن أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامج العفو عن التأشيرات لمدة شهرين في الأول من سبتمبر.

وقالت السفارة إن المغتربين يمكنهم زيارة أي مركز (بي إل أس) BLS في إمارة أبوظبي دون الحاجة إلى موعد مسبق، فضلاً عن تقديم شهادات الطوارئ (ECs) والبعثات في أبوظبي ودبي، كما خصصت القنصلية أرقام الخط الساخن خلال فترة العفو.

وأصدرت القنصلية، التي تعمل في مكتبها و العوير، 500 تصريح خروج و600 جواز سفر للمخالفين حتى 28 سبتمبر/أيلول. كما دعمت القنصلية أكثر من 4000 طالب خدمة كجزء من هذه المبادرة، وأصدرت أيضاً 800 شهادة طوارئ.

وتنتهي فترة العفو في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والموانئ قد أعلنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول أنه لن يكون هناك تمديد للبرنامج.

وأضافت اللجنة أنه سيكون هناك عمليات ترحيل وتشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول.