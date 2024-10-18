ارتفاع متوقع في السياحة الهندية إلى الإمارات بتسهيل التأشيرات

"يفضّل الأشخاص الذين يسافرون عادةً إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة من الهند العبور عبر الإمارات العربية المتحدة. والآن، بعد أن أصبح لديهم خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول، سيختار معظم المسافرين قضاء يوم أو يومين إضافيين على الأقل هنا لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة قبل مواصلة الرحلة."

"وبحسب القانون التي أُعلن عنه يوم الخميس، سيتمكن المواطنون الهنود الذين يحملون تأشيرات سياحية إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من الحصول على تأشيرة عند الوصول. في السابق، كان هذا متاحاً فقط لأولئك الذين يحملون تأشيرات إقامة أو سياحة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم إقامات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي."

ويتوقع "سفير محمود"، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز"، ارتفاعاً في الطلب على السفر بين السياح الهنود.