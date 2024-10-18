ارتفاع متوقع في السياحة الهندية إلى الإمارات بتسهيل التأشيرات
رحّب وكلاء السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالخطوة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتزويد عدد أكبر من المواطنين الهنود بتأشيرات عند الوصول إلى البلاد.
وقال "برافين شودهاري" من شركة سافرون للسفر والسياحة: "نتوقع أن ترتفع أعمالنا بنسبة 15 إلى 17 في المائة على الأقل مع هذه الخطوة".
"يفضّل الأشخاص الذين يسافرون عادةً إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة من الهند العبور عبر الإمارات العربية المتحدة. والآن، بعد أن أصبح لديهم خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول، سيختار معظم المسافرين قضاء يوم أو يومين إضافيين على الأقل هنا لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة قبل مواصلة الرحلة."
"وبحسب القانون التي أُعلن عنه يوم الخميس، سيتمكن المواطنون الهنود الذين يحملون تأشيرات سياحية إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من الحصول على تأشيرة عند الوصول. في السابق، كان هذا متاحاً فقط لأولئك الذين يحملون تأشيرات إقامة أو سياحة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم إقامات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي."
ويتوقع "سفير محمود"، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز"، ارتفاعاً في الطلب على السفر بين السياح الهنود.
وقال "نتوقع أن يرتفع الطلب على خدماتنا بنسبة لا تقل عن 10 إلى 15 في المئة، خاصة بين ركاب الترانزيت".
"يأتي هذا في وقت رائع أيضاً، حيث يقع موسم الذروة للسفر بين شهري نوفمبر ومارس. هناك عدة مجموعات من الأشخاص الذين سيسافرون إلى أوروبا لزيارة عائلاتهم. والآن، سيختار هؤلاء الأشخاص المرور عبر الإمارات العربية المتحدة والبقاء هنا ليوم أو يومين."
الوقت المثالي
"بالنسبة للسائح الهندي إبراهيم بابو، تأتي هذه الخطوة في "الوقت المثالي". فهو وزوجته يخططان للسفر إلى إيطاليا في أبريل لحضور حفل تخرج ابنهما. وبفضل هذه القانون الجديد، سيتمكنان الآن من قطع رحلتهما الطويلة بشكل مريح وقضاء بعض الوقت مع عائلتهما في الإمارات العربية المتحدة."
وقال: "شقيقتي تعيش في دبي، وقد طلبت مني المرور عبر الإمارات العربية المتحدة في طريق العودة إلى الهند من إيطاليا، ومع ذلك، لم أكن أرغب في تحمل المتاعب الإضافية للحصول على تأشيرة الزيارة، لذلك رفضت. واليوم، بمجرد ظهور الخبر، أرسلت لي رسالة. وبما أن التأشيرة تُمنح عند الوصول، فأنا وزوجتي نفكر بجدية في قضاء أسبوع في دبي. إنها بالتأكيد خطوة جيدة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لي."
العبور عبر الإمارات
وقال السفير إن محطات التوقف في الإمارات العربية المتحدة تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين الهنود،
وقال "من نوفمبر إلى مارس، نقوم عادة بتنظيم باقات سياحية لما لا يقل عن 50 عائلة شهرياً. وسوف يمرون عبر دبي قبل أو بعد رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. وسوف يزداد هذا العدد من الحجوزات مع القوانين الجديدة".
وقال برافين إن خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات السياحة والإقامة الأمريكية يحظى بشعبية كبيرة أيضاً. وأضاف: "في الشهر الماضي، رأينا وحدنا ما يقارب من 60 عائلة هندية اختارت المرور عبر الإمارات العربية المتحدة وقضاء بعض الوقت هنا أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة."
"وفي وقت سابق، قدّمت شركة الاتحاد للطيران عرضاً يسمح للناس بأخذ استراحة في الإمارات العربية المتحدة عند السفر من وإلى الولايات المتحدة. وقد حظي هذا العرض بشعبية كبيرة أيضاً. وأشيد بقرار الحكومة بتوسيع نطاق هذا البرنامج، لأنه سيجلب بالتأكيد المزيد من السياح إلى البلاد."