ارتفاع طلبات العفو يدفع مراكز الطباعة لتوسيع طواقمها

وذكر مسعود الدين محمد، من مركز الخدمة الحكومية المتميزة الواقع في مجمع دبي للاستثمار 1، أن مركزه زاد بشكل كبير من عدد العاملين للتعامل مع تدفق طالبي العفو. وقال: "كان لدينا في البداية ثمانية موظفين يديرون العمليات اليومية، ولكن نظراً للزيادة الكبيرة في الطلبات، اضطررنا إلى زيادة عدد العاملين إلى 13، بعضهم موظفون بدوام جزئي يأتون بعد انتهاء مناوباتهم في مراكز طباعة أخرى لمساعدتنا في تلبية الطلب الكبير".