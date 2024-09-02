إلغاء جميع غرامات المستفيدين من العفو في دبي

وقال، في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز: "تم بالفعل إلغاء جميع الغرامات من النظام للأفراد المستفيدين من برنامج العفو، وسيتم كذلك إعفاء كل المتقدمين بطلب العفو من الغرامات بشكل كامل".