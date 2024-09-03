إقبال كبير على مراكز الطباعة مع بدء برنامج العفو

وقامت بعض مراكز الطباعة بتخفيض الرسوم لجذب المزيد من المتقدمين وتسهيل إجراءاتهم، كما قام عدد من موظفي مراكز الطباعة بمساعدة طالبي العفو من خلال نقلهم بسياراتهم إلى مراكز الطباعة بسبب المسافة الطويلة حتى لا يضطروا إلى عبور الطريق السريع الذي يقسم منطقة الرحمانية وطوي صجعة.

وقال العامل بمركز الطباعة: "نظراً لبعد المسافة قليلاً، فإننا نقوم بنقلهم إلى الجانب الآخر من الطريق. وهذا يفيد الجانبين، حيث يمنحنا المزيد من العمل وهم لا يضطرون إلى السير لمسافة طويلة".