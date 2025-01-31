إغلاق مؤقت لمكتب إدارة الإقامة في خورفكان 4 أشهر
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الجمعة، عن إغلاق مبنى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في خورفكان بالشارقة مؤقتاً لمدة أربعة أشهر اعتباراً من يوم الاثنين 3 فبراير المقبل.
وأعلنت الهيئة عن الإغلاق عبر موقع التواصل الاجتماعي X.
وخلال هذه الفترة، يمكن للمتعاملين زيارة مراكز الهيئة القريبة لإنجاز معاملاتهم مثل مركز دبا الفجيرة لسعادة المتعاملين، ومركز الفجيرة لسعادة المتعاملين، ومركز كلباء لسعادة المتعاملين.
وحثت السلطات السكان على استخدام هذه المواقع البديلة لضمان سير خدماتهم بسلاسة.
وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات مثل إصدار التأشيرات وتوفير تصاريح الدخول للسياح وتأشيرات الإقامة للوافدين، كما تصدر الهيئة بطاقة الهوية الإماراتية التي تعمل بمثابة بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد هذه بعض الخدمات العديدة التي تقدمها هيئة الإقامة والعمل لضمان عملية سلسة وفعالة للأفراد الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها.