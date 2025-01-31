إغلاق مؤقت لمكتب إدارة الإقامة في خورفكان 4 أشهر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الجمعة، عن إغلاق مبنى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في خورفكان بالشارقة مؤقتاً لمدة أربعة أشهر اعتباراً من يوم الاثنين 3 فبراير المقبل.