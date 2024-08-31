الحصول على تصريح خروج للمخالفين بدون جواز سفر

وكجزء من هذا الجهد، أنشأت القنصلية الباكستانية خطًا هاتفيًا مخصصًا للمساعدة في الرد على الاستفسارات المتعلقة ببرنامج العفو. ويمكن الوصول إلى خط المساعدة في حالات الطوارئ، المتاح حتى خارج ساعات العمل العادية، على الرقم +971 56 647 2721. وهذا الرقم مخصص بشكل خاص للحصول على معلومات تتعلق بتصريح الخروج، مما يضمن حصول المخالفين على الدعم الذي يحتاجون إليه للتعامل مع عملية العفو بسلاسة.