الحصول على تصريح خروج للمخالفين بدون جواز سفر
مع بدء برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة في الأول من سبتمبر/أيلول، والذي يمنح المخالفين لشروط الإقامة فرصة لتسوية وضعهم، تدخل العاملون الاجتماعيون والقنصلية الباكستانية لتوجيه أولئك الذين لا يحملون جوازات سفر حول كيفية الحصول على تصريح خروج لمغادرة الإمارات العربية المتحدة.
وقال القنصل الصحفي الباكستاني محمد صالح إن المقيمين غير الحاصلين على جوازات سفر "سيحتاجون إلى جمع كل وثائقهم وزيارة القنصلية للحصول على تصريح خروج".
بعد إصدار تصريح الخروج* من السفارة أو القنصلية، يمكن للمخالفين التقدم بطلب للحصول على تصريح الخروج** في مراكز ICP في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ومراكز الطباعة المعتمدة، وكذلك عبر الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية ICP. في دبي، ستوفر جميع مراكز"آمر" ، إلى جانب مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في دبي في العوير.
وأضاف صالح أنه "بمجرد صدور العفو، يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال مدة انتهاء العفو".
أما بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون جواز سفر ويرغبون في مغادرة البلاد، فقد نصحهم "عبد الله كامامبالام"، وهو أخصائي اجتماعي مقيم في الشارقة، بزيارة قنصلياتهم المعنية لطلب تصريح خروج، والذي سيتم إصداره خلال 2-3 أيام عمل. ويمكن لأولئك الذين يرغبون في البقاء في البلاد أيضاً الاتصال بالقنصلية.
وقال كامامبالام: "يمكن للمواطنين الهنود الذين لا يملكون جواز سفر ويرغبون في مواصلة إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة، التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد في BLS، في حين ينبغي على الآخرين اتباع الإجراءات الخاصة بذلك في قنصلياتهم".
وأضاف أنه "بمجرد الحصول على التفاصيل والوثائق اللازمة، يمكن للمخالفين التقدم بطلب العفو دون دفع أي غرامات".
وأضاف كامامبالام: "بعد إصدار الوثيقة المطلوبة وقبول العفو، سيكون لدى المخالف 14 يومًا لمغادرة البلاد أو مواصلة إقامته في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خطاب عرض من شركة".
ومن خلال خطة العفو، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير مسار واضح وسهل الوصول إليه للمخالفين، مما يسمح لهم بتسوية وضع إقامتهم أو العودة إلى بلدانهم الأصلية دون مواجهة عقوبات.
وكجزء من هذا الجهد، أنشأت القنصلية الباكستانية خطًا هاتفيًا مخصصًا للمساعدة في الرد على الاستفسارات المتعلقة ببرنامج العفو. ويمكن الوصول إلى خط المساعدة في حالات الطوارئ، المتاح حتى خارج ساعات العمل العادية، على الرقم +971 56 647 2721. وهذا الرقم مخصص بشكل خاص للحصول على معلومات تتعلق بتصريح الخروج، مما يضمن حصول المخالفين على الدعم الذي يحتاجون إليه للتعامل مع عملية العفو بسلاسة.
وحث العاملون الاجتماعيون بشدة جميع المخالفين على اتخاذ خطوات فورية لتسوية وضعهم في غضون الإطار الزمني المنصوص عليه في برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة. وقال كامامبالام: "إذا لم يقم المخالفون بتسوية وضعهم الآن، فإنهم يخاطرون بمواجهة عواقب وخيمة في وقت لاحق. ومن الأهمية بمكان أن يتصرف جميع المخالفين بسرعة والاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح وضع إقامتهم وتجنب أي مضاعفات قد تنشأ إذا فشلوا في الامتثال للقواعد".
* جواز السفر الخارجي - وثيقة سفر مؤقتة تصدرها السفارة/القنصلية بدلاً من جواز السفر المفقود أو منتهي الصلاحية
**تصريح الخروج - وثيقة صادرة عن ICP لإعفاء الفرد المتجاوز مدة الإقامة من أي غرامات هجرة