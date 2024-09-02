ألف مخالف مستفيد في أول أيام برنامج العفو بدبي

وقال المري: "نحن سعداء بالاستجابة التي حظي بها برنامج العفو في اليوم الأول، حيث استفاد منه أكثر من ألف شخص. وهذا يدل على فعالية البرنامج والثقة التي يوليها السكان في النظام. هدفنا هو ضمان حصول كل من يسعى لتسوية وضعه على الدعم والإرشاد اللازمين."