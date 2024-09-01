آلاف الوظائف تعرض على المخالفين ضمن برنامج العفو

وقال عطية: "نظرًا لأننا نقدم خدماتنا لجميع الصناعات تقريبًا من البناء إلى التنظيف، فنحن منفتحون على توظيف الآلاف من العمال شبه المهرة في الإمارات". "نحن فخورون بأن نكون أول شركة تشارك في هذه المبادرة. إنها ليست مجرد توظيف بالنسبة لنا، بل هي مهمة وطنية لدعم السلطات في هذا الجهد".