14 قاعدة لضمان الأمان والتنظيم للاحتفال بالعيد الوطني
لا يُسمح بالمسيرات العشوائية أو التجمعات؛ ولا يجوز القيام بأعمال بهلوانية أو عرقلة حركة المرور - هذه مجرد بعض الإرشادات التي حددتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفالات بالعيد الوطني الثالث والخمسين.
مع استعداد سكان الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، تحث السلطات الجمهور على الالتزام بجميع القواعد والإرشادات اللازمة. وقد تم وضع هذه التدابير لضمان احتفال آمن ومنظم وممتع للجميع مع منع أي مخاطر أو اضطرابات.
عند التوجه للاحتفالات أو البحث عن أنشطة للاستمتاع بها مع العائلة بأكملها، انتبه إلى الإرشادات التي تم إصدارها. فيما يلي 14 إرشادات يجب على السكان اتباعها، ومعظمها يتعلق بقواعد المرور وأنظمة المركبات.
1. تجنب تنظيم أو المشاركة في المسيرات والتجمعات العشوائية.
2. الالتزام بكافة قواعد المرور واتباع التعليمات الصادرة من رجال الشرطة.
3. الامتناع عن استخدام بخاخات الحفلات من قبل السائقين أو الركاب أو المشاة.
4. تأكد من أن لوحات الترخيص الأمامية والخلفية للسيارة تظل مرئية؛ لا تقم بتغيير لون السيارة أو تعتيم/صبغ النوافذ الأمامية.
5. عدم وضع ملصقات أو إشارات أو شعارات من أي نوع على المركبة إلا إذا كانت خاصة بعيد الاتحاد ومطابقة للإرشادات والشروط الرسمية.
6. لا تتجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة، ولا تسمح لأحد بالخروج عبر نوافذ أو فتحة سقف سيارتك.
7. تجنب إجراء أي تعديلات غير مصرح بها على المركبة أو إضافة مميزات غير مرخصة تسبب الضوضاء أو تعيق الرؤية.
8. عدم عرقلة حركة المرور أو إغلاق الطرق أمام مركبات الطوارئ (الإسعاف، الدفاع المدني، دوريات الشرطة)، أو القيام بحركات بهلوانية على الطرق الداخلية أو الخارجية.
9. لا تقم بالأعمال المثيرة على الطرق الداخلية أو الخارجية.
10. عدم تغطية نوافذ السيارة الجانبية أو الأمامية أو الخلفية بملصقات، وتجنب استخدام مظلات الشمس التي تحجب الرؤية.
11. ارتدي فقط الأوشحة المصممة خصيصًا للاحتفال بعيد الاتحاد.
12. يُسمح برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولا يُسمح برفع أعلام الدول الأخرى.
13. الحد من ارتفاع مستوى الأغاني والأناشيد إلى ما يتعلق رسميا باحتفالات عيد الاتحاد.
14. يمنع منعاً باتاً على محلات الزينة والسائقين وضع ملصقات أو أعلام غير تلك المعتمدة لعيد الاتحاد وخاصة علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الملصقات ذات الصلة.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني - الذي يسمى الآن عيد الاتحاد - في الثاني من ديسمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.
ستقام العديد من الفعاليات والعروض في مختلف أنحاء الإمارات حيث يحصل المقيمون على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام بسبب العطلات الرسمية يومي الاثنين 2 ديسمبر ويوم الثلاثاء 3 ديسمبر.
وفي هذه الأثناء، ستحتفل دبي بهذه المناسبة على مدار ستة أيام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر مع عروض التسوق، وعروض البهلوانات، والعروض الموسيقية، والألعاب النارية، ومجموعة من التجارب الطهوية.
أما في الشارقة، فسيكون الدخول إلى جميع المتاحف العامة في مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان مجانياً يومي 1 و2 ديسمبر. وسيتضمن برنامج احتفالات الشارقة مجموعة من الأنشطة في مختلف المعالم الثقافية والسياحية في المدينة، مما يوفر للجميع فرصة الاستمتاع.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.
تستعد أم القيوين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على مدى خمسة أيام تتضمن ألعابًا نارية واستعراضات وعروضًا سحرية وغيرها. وسيتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال عروض متعددة على الواجهة البحرية للخور من الجمعة 29 نوفمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر.
وأعلنت الفجيرة عن عدة أيام من الاحتفالات بعيد الاتحاد، حيث ستقام الفعاليات في عدة مواقع بالإمارة، بما في ذلك دبا الفجيرة، والطويين، والقرية، ومسافي، والسيجي، ووم، ومربح، وأوهلة، وغيرها من المناطق، لضمان مشاركة واسعة في العيد العزيز على قلوب أبناء الدولة.