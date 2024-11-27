14 قاعدة لضمان الأمان والتنظيم للاحتفال بالعيد الوطني

مع استعداد سكان الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، تحث السلطات الجمهور على الالتزام بجميع القواعد والإرشادات اللازمة. وقد تم وضع هذه التدابير لضمان احتفال آمن ومنظم وممتع للجميع مع منع أي مخاطر أو اضطرابات.