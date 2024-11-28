عيد الاتحاد: فعاليات متنوعة في جميع إمارات الدولة

وسيتم عرض الحفل الرسمي أيضاً على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فوكس، نوفو، ريل، روكسي، سينما سيتي، ستار، رويال، أوسكار، سينماكس.