عيد الاتحاد: فعاليات متنوعة في جميع إمارات الدولة
كشفت السلطات عن مواقع الاحتفال بعيد الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، وسيتم بث الحدث الذي لا ينسى على الهواء مباشرة. وبينما سيقام الحفل الرسمي في مدينة العين، يتاح لسكان الإمارات السبع مشاهدة العرض في الثاني من ديسمبر عبر مواقع الاحتفال المتعددة.
أبوظبي: ميدان خليفة بمدينة خليفة والاتحاد أرينا ومهرجان الشيخ زايد ومدينة الشامخة ومدينة الفلاح ومجالس أبوظبي.
منطقة الظفرة: حدائق حارات في دلما، حديقة الشبهانة في السلع، حديقة زايد الخير في غياثي وقاعة الأفراح في ليوا وحديقة المغيرة في المرفأ وخليج المغيرة ومجالس في المنطقة الغربية.
العين: قصر المويجعي وواحة العين وقلعة الجاهلي وساحة العين.
دبي: فستيفال بروميناد (دبي فستيفال سيتي) و "ذا أوتلت فيليج مول" والورفا (فرجان دبي) و حتا وادي هب والقرية العالمية.
الشارقة: منتزه الشارقة الوطني، وحصن الذيد.
عجمان: مرسى عجمان وحديقة الجرف العائلية.
أم القيوين: واجهة الخور المائية
رأس الخيمة: المنار مول.
الفجيرة: شاطئ المظلات وكورنيش الفجيرة.
وسيتم عرض الحفل الرسمي أيضاً على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فوكس، نوفو، ريل، روكسي، سينما سيتي، ستار، رويال، أوسكار، سينماكس.
كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر القنوات التلفزيونية المحلية، وقناة عيد الاتحاد على اليوتيوب، والموقع الرسمي.
وبحسب ما ورد في صحيفة خليج تايمز ، فإن الاسم الرسمي للاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو "عيد الاتحاد". ووفقاً للجنة المنظمة، فإن الاسم يشدد على موضوع "الاتحاد" ويحتفل بتوحيد الإمارات منذ 2 ديسمبر 1971.