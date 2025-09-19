حديقة دبي ميراكل تستعد لانطلاق الموسم الرابع عشر بزهور ومفاجآت جديدة

مع اقتراب الأجواء الباردة مجددًا، يتوقع أن يقبل الناس على الأنشطة الخارجية والتواصل مع الطبيعة. وستمتلئ المنتزهات والحدائق وغيرها من الوجهات بالزوار مرة أخرى، ومن بين أبرز الوجهات العائلية في دبي تعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.
قال المهندس محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي لحديقة "دبي ميراكل"، في تصريح لـ"خليج تايمز" يوم الجمعة: "ستفتح الحديقة أبوابها مجددًا على عالم من الدهشة يوم الاثنين (29 سبتمبر)، لتدشن الموسم الرابع عشر بموضوعات جديدة ساحرة ومفاجآت مبهجة في انتظار الاكتشاف".
وأضاف: "موسمًا بعد موسم، أصبحت حديقة دبي ميراكل مكانًا تجتمع فيه العائلات والأصدقاء والسياح من جميع أنحاء العالم لتبادل لحظات من الجمال والتواصل"، مؤكّدًا أن "الموسم الرابع عشر يواصل تلك الرحلة بمفاجآت مصممة لتمس قلوب الجميع".
تقع حديقة دبي ميراكل في منطقة البرشاء جنوب 3، وهي جنة زهور تضم أكثر من 150 مليون زهرة متفتحة، ومناظر فنية خلابة، ومنشآت حطمت الأرقام القياسية. تكشف الحديقة كل عام عن مفاهيم جديدة، لتدعو الناس إلى استكشاف "عوالم نباتية خيالية تنقلهم إلى عالم من الدهشة والفرح".
وقال حمادة إن الزوار سيستمتعون حقًا بينما "يجولون في الممرات الملوّنة ويواجهون روائع زهرية جديدة تمزج بين الفن والطبيعة والتقنية".
تفتح حديقة دبي ميراكل أبوابها في أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً؛ وفي عطلة نهاية الأسبوع من 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل. وتتوفر التذاكر عبر الإنترنت وفي الموقع. ويتمتع المقيمون في دولة الإمارات بخصومات خاصة.