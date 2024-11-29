العيد الوطني في الإمارات: ذكريات الماضي وروح الحاضر

شهدت احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تغييرات كبيرة على مر السنين. وفي لقاء مع صحيفة "الخليج تايمز" قبيل اليوم الوطني الثالث والخمسين للدولة، أشار كبار المواطنين إلى أنه "في الماضي، كانت مشاركة الأجانب في احتفالاتنا محدودة، أما اليوم، فنجد تنوعاً ثقافياً واسعاً أثرى احتفالاتنا وأضفى عليها جمالاً".