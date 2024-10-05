هل يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلمين في المستقبل؟
يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلمين في الخامس من أكتوبر من كل عام. ويحيي هذا اليوم ذكرى توصيات اليونسكو لعام 1966 بشأن حقوق ومسؤوليات المعلمين. ولكن في نهاية المطاف، يمثل هذا اليوم احتفالاً عالمياً بالمعلمين، وشكراً لجميع المعلمين ــ من أولئك الذين يرسمون الوجوه على البيض إلى أولئك الذين يتوسلون إلى طلاب الدكتوراه ألا يتوقفوا عن العمل. ويستطيع الكثير منا أن يتذكروا معلماً واحداً على الأقل كان له تأثير عميق على حياتنا. وكما يقول الشعار القديم: "إذا كنت تقرأ هذا، فمن المحتمل أن يكون هناك معلم يستحق الشكر".
وكما هي الحال مع أغلب جوانب الحياة، فقد تأثر التعليم أيضاً بتأثير عصر المعلومات. وحتى الآن، كانت التغييرات التي طرأت على التعليم تدريجية وهادئة نسبياً. ولكن هناك المزيد من التغييرات التي تلوح في الأفق ومن المرجح أن تؤثر على حقوق المعلمين ومسؤولياتهم.
بصفتي معلم سابق (أستاذ جامعي)، أتذكر أول لقاء لي مع شخص من مواليد العصر الرقمي (شخص لم يعرف قط عالماً بدون شبكة واي فاي). كان ذلك في ندوة، وطرحت أحد تلك الأسئلة الفخمة التي كنت متأكد من أن لا أحد يستطيع الإجابة عليها. كنت أطرح نفس السؤال لسنوات، وكان يُقابَل عادةً بالصمت، أو النظرات الفارغة، أو الإجابات الخاطئة بشكل سخيف. لكن في ذلك العام، كان الأمر مختلفاً. فبعد صمت قصير، رفعت يدان، وجاءتني إجابة واضحة ومتماسكة وصحيحة بشكل خاص. لقد حان وقت استخدام جوجل كأداة للدراسة داخل الفصل الدراسي. في تلك اللحظة، أدركت أن التعليم والمعلمين ليس لديهم خيار سوى التطور.
في السنوات الأخيرة ــ التي تسارعت وتيرة تطورها بسبب جائحة كوفيد-19 ــ أصبح عالما التكنولوجيا وعلم التربية (التدريس والتعلم) متشابكين على نحو متزايد. ومع دخول الذكاء الاصطناعي أيضا إلى ساحة التعليم، أتساءل ما الذي قد يعنيه هذا للمعلمين والأطفال في المستقبل القريب. هل سنرى ظهور المعلمين الروبوتيين؟
في كتابهما المشترك الصادر عام 2018 بعنوان "الثورة التعليمية الرابعة: هل يحرر الذكاء الاصطناعي البشرية أم يحولها إلى كائنات طفولية"، يرى السير "أنتوني شيلدون" و"أولاديميجي أبيدوي" أن الذكاء الاصطناعي المدمج في المعلمين الآليين يمكنه بسهولة التفوق على المعلمين البشر في مجالات المعلومات والعطاء وتخصيص التقييم وفقًا للاحتياجات المحددة لكل طالب. ويقترحان أن أيام المجموعات العمرية المرتبطة بالعمر قد ولت. فإذا كنت مستعدًا للتقدم، فسوف تتقدم، وسيقود المعلمون الآليون الطريق.
هل نحن مستعدون لقبول فصول دراسية يقودها الذكاء الاصطناعي؟ طرحنا هذا السؤال مؤخرًا في دراستنا العالمية للرفاهية الرقمية لعام 2024، وهي دراسة استقصائية شملت 35 ألف شخص من 35 دولة تمتد على سبع مناطق من العالم. على وجه التحديد، طلبنا من المشاركين التعبير عن مستوى موافقتهم/اختلافهم مع العبارة التالية: "سأسمح لطفلي أن يتعلم على يد مدرس مدرسة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي". لم توافق أغلبية طفيفة من المشاركين أو كانوا غير متأكدين بشأن الاقتراح، لكن 45٪ منا وافقوا.
كانت بعض الدول إيجابية للغاية بشأن فكرة المعلمين الذين يولدهم الذكاء الاصطناعي، في حين كانت دول أخرى أقل إيجابية بكثير. وكان هذا جزءًا من نمط أوسع نطاقًا يتعلق بتفاؤل الذكاء الاصطناعي؛ على سبيل المثال، كان الناس في شرق آسيا (الصين) وجنوب شرق آسيا (فيتنام) أكثر تفاؤلاً بشأن الفوائد المجتمعية للذكاء الاصطناعي مقارنة بنظرائهم في شمال أوروبا (المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة). كانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت متفائلة نسبيًا (أعلى من المتوسط العالمي بشأن تفاؤل الذكاء الاصطناعي).
وبغض النظر عن التصور العام الحالي، فمن الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن الذكاء الاصطناعي لن يلعب دورا رئيسيا في مستقبل التعليم. ويتلخص التحدي في كيفية ضمان أن يكون هذا مكملا للوظيفة الحالية للمعلمين البشريين. فبعيدا عن تقديم المعلومات، فإن المعلمين العظماء هم "مهندسو تجارب"، حيث يقومون بتصميم مساحات آمنة تعزز النمو حيث يزدهر الجميع.
إلى جانب الحقائق والأرقام، يقدم المعلمون أيضًا دروسًا حياتية. ضمنيًا، من خلال أفعالهم وطريقة وجودهم، يغرس المعلمون القيم فينا. بناءً على كيفية معاملتهم لنا، يعلموننا عن قيمتنا الذاتية، وقيمة اللطف، واحترام الآخرين.
هناك مقولة عربية تقليدية تقول: " الحلم قبل العلم". وأعتقد أن هذه العبارة قد تشكل مبدأ توجيهيا ممتازا لتصميم الفصول الدراسية التي تساعدها الذكاء الاصطناعي في المستقبل. فالإشراف البشري هو المفتاح للذكاء الاصطناعي الإنساني، والمعلمون في وضع جيد لتوفير مثل هذه الإشراف في السياقات التعليمية.
الدكتور جاستن توماس هو طبيب نفساني معتمد وباحث أول في برنامج الرفاهية الرقمية (سينك) في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).