هل يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلمين في المستقبل؟

بصفتي معلم سابق (أستاذ جامعي)، أتذكر أول لقاء لي مع شخص من مواليد العصر الرقمي (شخص لم يعرف قط عالماً بدون شبكة واي فاي). كان ذلك في ندوة، وطرحت أحد تلك الأسئلة الفخمة التي كنت متأكد من أن لا أحد يستطيع الإجابة عليها. كنت أطرح نفس السؤال لسنوات، وكان يُقابَل عادةً بالصمت، أو النظرات الفارغة، أو الإجابات الخاطئة بشكل سخيف. لكن في ذلك العام، كان الأمر مختلفاً. فبعد صمت قصير، رفعت يدان، وجاءتني إجابة واضحة ومتماسكة وصحيحة بشكل خاص. لقد حان وقت استخدام جوجل كأداة للدراسة داخل الفصل الدراسي. في تلك اللحظة، أدركت أن التعليم والمعلمين ليس لديهم خيار سوى التطور.