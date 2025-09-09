"نيويورك أبوظبي" تُطلق برنامج ماجستير تنفيذي لإعداد رواد الأعمال والمؤسسات المؤثرة

أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي اليوم عن إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. صُمِّم هذا البرنامج للمهنيين ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تسريع مسارهم القيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز أثرهم المؤسسي. يبدأ استقبال طلبات الالتحاق في 9 سبتمبر 2025.

باعتبارها أعلى كلية إدارة أعمال أمريكية مصنفة عالميًا تطرح برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدّم البرنامج الذي يمتد على 23 شهرًا وبدوام جزئي هيكلًا مرنًا يتيح للمديرين التنفيذيين متابعة تعليمهم دون الحاجة إلى التوقف عن مسيرتهم المهنية. كما يساعد هذا النموذج المؤسسات على الاحتفاظ بكفاءاتها العليا وتطويرها، مع تطبيق مباشر للإستراتيجيات والأطر والمهارات القيادية المكتسبة في بيئة العمل.

سيخوض المشاركون في منهج أكاديمي راسخ على أسس برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المرموقة بكلية ستيرن للأعمال، مع مواءمته لاحتياجات وسياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحصل الخريجون على شهادة ماجستير إدارة أعمال معتمدة تمنحها كل من كلية ستيرن للأعمال وجامعة نيويورك أبوظبي، لينضموا إلى شبكة خريجين نشطة تضم أكثر من 114,000 خريج في أكثر من 130 دولة.

قال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة: "إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي يعكس التزامنا بتمكين القادة ذوي الخبرة الذين سيشكلون مستقبل الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. هذه الخطوة تعزز من مكانتنا الأكاديمية وتدعم مهمة جامعة نيويورك أبوظبي كجامعة بحثية عالمية المستوى ومحرك للقيادة والابتكار والتأثير في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال الدمج بين الأسس الأكاديمية الصارمة والخبرة العملية وشبكة الخريجين العالمية الواسعة، يرسخ البرنامج دور أبوظبي المتنامي كمركز للمعرفة والتحول الاقتصادي."

يتضمن البرنامج إقامتين دراسيتين عالميتين مدتهما أسبوع كامل في مدينتي نيويورك وشنغهاي، تمنح المشاركين فرصة التفاعل مع منظومات أعمال دولية واكتساب رؤى من بعض أكبر الأسواق ديناميكية في العالم. كما يستفيد الطلاب من التواصل المستمر مع هيئة التدريس الدائمة في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تضم نخبة من الأكاديميين العالميين والخبراء الصناعيين المقيمين في أبوظبي.

وقال بهارات أناند، عميد كلية ستيرن بجامعة نيويورك: "النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يخلق طلبًا متزايدًا على الكفاءات القيادية، وكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي مؤهلة بشكل مميز لتلبية هذا الاحتياج. وبالاستناد إلى نجاح برنامج الماجستير لمدة عام واحد للمهنيين في بداية مسيرتهم، فإن البرنامج الجديد يقدم للمهنيين العاملين برنامجًا صارمًا ومرنًا، يقدمه أعضاء هيئة تدريس عالميون على أرض الواقع، مع روابط وثيقة بالشبكات المؤسسية المحلية."

سيعمل المشاركون على تطوير مهاراتهم في حل المشكلات الاستراتيجية، والتعاون مع أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين عبر مشروعات عملية تستجيب لتحديات وفرص حقيقية، إلى جانب توسيع شبكاتهم المهنية. ويعكس هذا الارتباط العميق مع مجتمع الأعمال رسالة كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي كمؤسسة إقليمية داعمة لتنويع الاقتصاد الإماراتي وتنمية رأس المال البشري.

وقال روبرت سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي: "رؤيتنا هي تقديم تجربة ماجستير إدارة أعمال تنفيذي تحويلية تزوّد المهنيين ذوي الخبرة بالمعرفة والمهارات والرؤية العالمية للقيادة بإبداع وهدف في بيئة متغيرة وتنافسية. ويجسد برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي هذه الرؤية من خلال بناء مجتمع مترابط من القادة المتطلعين إلى المستقبل، القادرين على إحداث تغيير حقيقي في مؤسساتهم وقطاعاتهم واقتصاداتهم."

باب التقديم مفتوح الآن أمام الدفعة الأولى من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، والتي ستبدأ في أغسطس 2026. يمكن للمهتمين معرفة المزيد عبر الموقع الإلكتروني stern.nyuad.nyu.edu.